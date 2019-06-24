HABER

Hindistan'da "ulusal bıyık" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Hindistan'da "ulusal bıyık" çağrısı

Hindistan Ulusal Kongre Partisi (INC) Milletvekili Adhir Ranjan Chowdhury, şubat ayında Pakistan'da düşürülen Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ın bıyık modelinin "ulusal bıyık" ilan edilmesini talep etti.

INC'nin parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki başkanı olan Chowdhury, burada yaptığı konuşmada, Varthaman'ın "ulusal kahraman" olması gerektiğini belirterek, "Varthaman ödüllendirilmeli ve bıyığına 'ulusal bıyık' statüsü verilmeli." dedi.

Hint pilotun bıyığı, Pakistan ve Hindistan'da o günden itibaren sosyal medyada çok yer almış, reklamlara ve skeçlere konu olmuştu.

- Pakistan jetleri düşürmüştü

Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pulwama kentinde yaşanan saldırının ardından Pakistan'la Hindistan arasında gerilim yükselmiş, bunun sonucunda iki ülke birbirinin topraklarına hava saldırısı düzenlemişti.

Hint pilotun uçağı da 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.

Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle iniş yaptığı yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hint pilotun "barışçıl niyetlerinin göstergesi olarak serbest bırakılacağını" açıklamıştı.

Varthaman, 1 Mart'ta Wagah Sınır Kapısı'ndan geçerek Hindistan'a teslim edilmişti.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak kriziKonyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi
Sulu Mağara turizme kazandırılıyor, çalışmalar başlatıldıSulu Mağara turizme kazandırılıyor, çalışmalar başlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan-Pakistan gerilimi Hint pilot Abhinandan Varthaman Pakistan Pulwama saldırısı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konyaaltı Sahili’nde mavi bayrak krizi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atama takvimini açıkladı

Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı

139 bin lira çaldı, polisle çatıştı ve serbest kaldı! Akıllara durgunluk veren olay

Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın davası başladı, mağdurların sözleri kan dondurdu

Gezi Parkı eylemleri davasında duruşma yarına ertelendi

Gezi Parkı davasında sanıklar savunma yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.