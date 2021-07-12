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Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi öldü, ölenlerin 16'sı kulede selfie çekiyordu

12.07.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın kuzey vilayetlerinde yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi öldü.

Hindistan'da yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi öldü, ölenlerin 16'sı kulede selfie çekiyordu

Hindistan'ın kuzey vilayetlerinde yıldırım çarpması sonucu 50'den fazla kişi öldü.

Yıldırımdan en çok etkilenen Uttar Pradeş vilayetinde ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Komşu vilayet Racastan'da da çok sayıda kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Ölenlerden 11'i Jaipur'da 12. yüzyıldan kalma bir anıtı ziyaret ediyordu. Grup, yağmur yağarken anıttaki gözetleme kulesinin tepesinde selfie çekiyordu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajlarını iletti.

Hindistan'da yıldırım düşmesi sık yaşanan bir durum ama Hindistan Meteoroloji Kurumu 1960'lardan bu yana yağmurla birlikte yıldırımların da arttığını ve bunun büyük olasılıkla iklim değişikliğinden kaynaklandığını söylüyor.

Resmi verilere göre her yıl yaklaşık 2 bin Hindistan vatandaşı yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybediyor.

Ölenler arasında yıldırım sonrası kaçmak için kuleden atlayanlar olduğunu da ifade ediyor.

Firozabad şehrinde de iki erkek saklandıkları ağacın altında yıldırım düşmesi sonucu öldü.

Yedi kişi de Madhya Pradeş'te hayatını kaybetti. Ölümlerin en çok olduğu iki vilayette halkın genelde açık hava işlerinde ve inşaatlarda çalıştığı belirtiliyor.

Hindistan'da Haziran ve Eylül ayları genelde yoğun yağış alıyor.

Hindistan Meteoroloji Kurumu verilerine göre yıldırımlar 1990ların ortasından bu yana %30-40 oranında arttı.

Güney vilayeti Andhra Pradeş'te 2018 yılında, 13 saat içinde 36.749 yıldırım kaydedildi. İki vilayette geçen sene Haziran ayında yıldırım düşmesi sonucu 100'den fazla kişi öldü.

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