HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hindistan’da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu

Hindistan’da yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu

14.05.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Assam eyaletinde sağanak yağışlar sırasında yıldırım düşmesinin ardından 18 fil ölü bulundu. Fillerin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

1/

Hindistan’ın Assam eyaletine bağlı Nagaon bölgesinde sağanak yağışlar etkili oldu.

Yağışlar sırasında yıldırım düşerken, bölgedeki köylülerin ormanlık alanda 18 fili ölü halde bulduğu belirtildi.

Çok sayıda filin ölmesinden endişe duyduğunu dile getiren Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Assam Eyaleti Orman Bakanı Parimal Suklabaidya, fillerin ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade ederek bölgeye ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Suklabaidya, fillerin kesin ölüm nedeninin araştırıldığını, ön soruşturma raporunun 3, ayrıntılı inceleme raporunun ise 15 gün içinde sonuçlanabileceğini ifade etti.

Assam’da son 20 yılda ilk kez bu kadar çok filin aynı anda ölü bulunduğu kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz nikahtan ilk fotoğraf!Sürpriz nikahtan ilk fotoğraf!
Bakan Varank'tan kritik yerli aşı açıklamasıBakan Varank'tan kritik yerli aşı açıklaması
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Tam kapanma sona eriyor! İşte normalleşme planı

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Bahar Candan: Beynimin dörtte birini kullanıyorum bana yetiyor

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

Morgda görevli imamdan polislere keserle saldırı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

İsrail ordusu "Gazze’ye girildi" açıklamasından geri adım attı

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

Sibel Can-Emir Sarıgül aşkı! İşte o görüntü...

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

"Ben aşılandım" videosuna art arda tepkiler

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

İsrail, Gazze’de 14 katlı binayı vurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Cuma namazında bulaştırdı, 6 kişi hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'normalleşme' açıklaması

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Ev sahibi duvarı deldirmedi, fayans sökülerek kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.