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Hindistan'ın 71. Cumhuriyet Bayramı resepsiyonla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 21:55 | Son Güncelleme

Başkonsolos J.P. Singh: - "Türkiye'de çok değerli yaşamları kaybettiğimiz üzücü bir deprem meydana geldi. Merhumlara rahmet, yakınlarına yürekten başsağlığı diliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh, Elazığ'daki depreme ilişkin, "Türkiye'de çok değerli yaşamları kaybettiğimiz üzücü bir deprem meydana geldi. Merhumlara rahmet, yakınlarına yürekten başsağlığı diliyoruz." dedi.

Hindistan'ın 71. Cumhuriyet Bayramı Harbiye Hilton Oteli'nde verilen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan J.P. Singh, Türkiye ve Hindistan'ın çok derin, tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin 13. yüzyıla dayandığını belirten J.P. Singh, "Buradaki Türk arkadaşlarıma şu bilgiyi vermekten mutluluk duyuyorum. Hindistan'daki çocuklara bugün bile tarih derslerinde Hindistan-Türkiye ilişkileri, özellikle Hindistan halkının 1919-1924 tarihlerinde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'yi desteklemek amacıyla başlattıkları hilafet hareketleri öğretilmektedir. Ulusumuzun atası Mahatma Gandi, Mustafa Kemal Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı'nda desteklemiştir." diye konuştu.

J.P. Singh, Mevlana'nın tasavvuf felsefesinin, Bhakti hareketi ile Hindistan'da yankı bulduğunu belirterek, bu etkileşimin günümüzde Bollywood filmleri ve Türk dizileriyle devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye ve Hindistan arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin son birkaç yılda daha fazla geliştiğine vurgu yapan J.P. Singh, şöyle konuştu:

"Ülkelerimiz arasında yaklaşık 8 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi bulunuyor. Türkiye'yi ziyaret eden Hindistanlı turistlerin sayısı önemli ölçüde artmaktadır. Son iki yılda Hindistanlı turistlerin sayısı 80 binden 175 bine yükselmiştir. Her geçen gün daha fazla Hintli ve Hintli şirketler Türkiye'de düğün ve tanıtım etkinlikleri düzenlemektedir. Çok büyük bir potansiyel olduğu için umarız ki Hindistan-Türkiye ilişkileri yakın gelecekte daha da artacaktır."

Hindistan'ın İstanbul Başkonsolosu J.P. Singh, Elazığ'daki depremden dolayı duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Türkiye'de çok değerli yaşamları kaybettiğimiz üzücü bir deprem meydana geldi. Merhumlara rahmet, yakınlarına yürekten başsağlığı diliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Türkiye Hindistan'ı hep dost gördü"

İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Hamdi Usta ise Türkiye ve Hindistan'ın tarihi ve kültürel açıdan iki dost ülke olduğunu söyledi.

İki ülkenin kadim bir medeniyetin temsilcileri olduğunu dile getiren Usta, "Halklarımız yüzyıllar boyunca zengin münasebetler geliştirmiştir. Türkiye 15 Ağustos 1947'de bağımsızlığını kazanan Hindistan'ı hemen tanımış ve güçlü diplomatik ilişkiler geliştirmiştir. 26 Ocak 1950'de ilk anayasasını kabul edip 'Milli Gün' olarak kutlayan Hindistan halkını içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, küresel bir güç olma yolunda olan Hindistan'ı dost bir ülke olarak gördüğünü kaydeden Usta şöyle konuştu:

"Türkiye ile Hindistan arasındaki ikili ilişkiler son yıllarda karşılıklı ziyaretlerle daha çok gelişiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017 yılında Hindistan'a yaptığı resmi ziyarette yatırımların arttırılması, iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesi konuları ele alındı. Sahip olduğumuz bu sosyal, kültürel siyasi ve ekonomik birlikteliğimiz bugün de güçlenerek devam ediyor. Birçok alanda geliştirdiğimiz stratejik ortaklıklarımız, tarihi seyrini hız kesmeden sürüyor."

Çok sayıda davetlinin katıldığı resepsiyonda Durga Bollywood Dans Grubunun gösterisi büyük ilgi gördü.

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