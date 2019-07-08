HABER

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya Mersin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya: - "Türkiye ile Hindistan arasında 8,5 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi var. Türkiye bizim en fazla ticaret yaptığımız altıncı ülke"

MERSİN (AA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye ile Hindistan arasında 8,5 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim en fazla ticaret yaptığımız altıncı ülke." dedi.

Bhattacharyya, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaretinde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'i ilk kez ziyaret ettiğini, Hatay'ın ardından Mersin'e geldiğini söyledi.

Hindistan ile Mersin'in ikliminin benzediğini ifade eden Bhattacharyya, Mersin ile Hindistan arasında gelecekte daha çok bağ olacağına inandığını belirtti.

Ekonomi, ticaret ve bilimsel değişim gibi değişik alanlarda karşılıklı iş birliği yapılabileceğini aktaran Bhattacharyya, "İki ülke arasında 3 noktada iş birliğini öngörüyoruz. Birincisi Ankara'da liderler seviyesinde ciddi bir iş birliği mevcut. İkincisi ekonomik bir öncülük ve üçüncü de kültürel olarak ilişki. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'na (MTSO) kayıtlı 10 Hindistanlı şirket bulanmakta ve daha çok ticaret üzerine çalışmaktalar." diye konuştu.

Bhattacharyya, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinerek, "Türkiye ile Hindistan arasında 8,5 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmi var. Türkiye bizim en fazla ticaret yaptığımız altıncı ülke. Bu ticaretin küçük bir bölümü de Mersin'den geliyor. Bunu da geliştirmek niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Seçer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hindistan'ın önemli bir ülke olduğunu söyledi.

Hindistan ile iş birliği yapmanın en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Seçer, "Yükselen ekonomisi ve önemli özellikleriyle yapacağımız iş birliğinde karşılıklı önemli avantajlar yaratabiliriz. Ben bir belediye başkanı olarak bu kanaatteyim." dedi.

Bhattacharyya, daha sonra MTSO'da gerçekleştirilen "Hindistan Ülke Tanıtım Toplantısı"na katılarak iş adamlarına ülkesiyle ilgili bilgi verdi.

40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla... 40 yıldır bunu yapıyorlar! Sırtlarına aldıkları sabanla...
Anadolu Üniversitesi yaz okulu ödemeleri için ek süreAnadolu Üniversitesi yaz okulu ödemeleri için ek süre
Çamalanı Şehitliği'nin bakımsızlığı tepki çekiyorÇamalanı Şehitliği'nin bakımsızlığı tepki çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya Mersin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Son dakika: Meteoroloji'den Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

TGS'den SETA raporuna suç duyurusu

Olay yaratan rapora suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.