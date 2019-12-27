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  4. Korkunç rakam! 1900 kişi bu yüzden öldü

Korkunç rakam! 1900 kişi bu yüzden öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2019 11:51 | Son Güncelleme

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişi öldü.

Korkunç rakam! 1900 kişi bu yüzden öldü

Hindistan'ın kuzey kesimlerinde bu yıl meydana gelen sellerde 1900 kişinin hayatını kaybettiği, 3 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, İngiliz insani yardım kuruluşu Christian Aid tarafından yayınlanan raporda, Hindistan'da mayıs ayında etkili olan Fani Kasırgası gibi aşırı hava olaylarının ülkede yaklaşık 10 milyar dolarlık zarara yol açtığı belirtildi.

Raporda, Hindistan'ın kuzeyinde bu yıl her zamankinden daha şiddetli olan muson yağmurlarının, 1900 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan sellere neden olduğu kaydedildi.

Taşkınların, aşırı yağışları daha yaygın hale getiren iklim değişikliğinin sonuçlarını yansıttığına işaret edilen raporda, Hindistan'ın kuzeyindeki yağmur fırtınalarının yüzde 50 daha yaygın hale geldiği ifade edildi.

Raporda, Hindistan'ın kuzey bölgelerindeki sellerin 3,4 milyon kişiyi yerinden ettiği ve ülkede, Fani Kasırgası nedeniyle 10 milyondan fazla ağacın devrildiği bildirildi.

Hindistan ve Bangladeş'i mayıs ayında vuran Fani Kasırgası'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve seller nedeniyle, çoğu Odisha (Orissa) eyaletinde olmak üzere en az 89 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, yalnızca söz konusu eyalette 140 bin hektar tarım alanının hasar gördüğü kaydedildi.

Hindistan genelinde haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurlarında yaklaşık 2 bin 400 kişi yaşamını yitirmişti.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fani Kasırgası Hindistan seller

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