"Hindistan'ın Myanmar'a karşı desteğinin nedeni ekonomik çıkarlar"

DİLDAR BAYKAN - Eski Güney Asya İnsan Hakları Forumu Genel Sekreteri Tapan Kumar Bose, Hindistan'ın Myanmar hükümetine yakın durarak Arakanlı Müslümanları sınır dışı etmenin yollarını aradığını belirterek, "Hindistan'ın Myanmar'a karşı bu tutumunun bir nedeninin de ekonomik, finansal çıkarlar ve Hindistan hükümeti içindeki ticari ve endüstriyel lobi olduğunu düşünüyorum." dedi.

İnsan hakları savunucusu ve gazeteci olarak uzun yıllardır Arakanlı Müslümanlar üzerine çalışan Hindistanlı Bose, ülkesinin Arakanlı Müslümanları sınır dışı etme çabasını ve Myanmar'daki soykırımı AA muhabirine değerlendirdi.

Hindistan, Pakistan ve Sri Lanka gibi bazı Güney Asya ülkelerinin Birleşmiş Milletler'in (BM) mültecilerle ilgili anlaşmasını imzalamadığını, bu nedenle de mülteciler konusunda keyfi uygulamalar yaptığını belirten Bose, "Hindistan hükümeti, ülkede 40 binden fazla Arakanlı Müslüman olduğunu söylüyor ancak gerçek sayı çok daha az. Arakanlı Müslümanları ulusal güvenlik tehdidi olarak tanımlıyor ve sınır dışı etmek istiyor ancak bugüne kadar Arakanlı mültecilerin ciddi bir tehdit oluşturduğuna dair güçlü kanıtları yok." diye konuştu.