Hindistanlı saç bakım uzmanı paylaştı! Saçlarınızın daha hızlı uzaması için yedi güzellik sırrı

Gür, uzun ve bakımlı saçlarıyla birçok kadının hayran olduğu Sushmita saç bakım sırlarını paylaştı. İşte saçları sağlıklı uzatan sırlar.

ALOE VERA SUYU

Evinizin etrafında bir yerde saksıda donuk bir hayat süren bir aloe vera bitkisi var mı? Daha iyi kullanma zamanı! Aloe vera suyu saç büyümesini uyarır ve saç derisinin bakımına yardımcı olur.

Birkaç aloe yaprağını koparın.

Meyve suyunun salgılanması için her yaprağı ikiye bölün.

Suyu saç köklerinize masaj yaparak uygulayın. Masaj hareketleri kullanmak kan dolaşımını iyileştirir ve daha iyi emilim sağlar.

Maskeyi en az iki saat açık bırakın. İstersen bir gecede bırakabilirsin.

SAÇI YIKADIKTAN SONRA SOĞUK SUYLA DURULAYIN

Bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışın. Soğuk su gözenekleri kapatır ve kan dolaşımını iyileştirir, bu da daha hızlı saç uzamasına yol açar. Ekstra bir bonus olarak saçınız gözle görülür şekilde daha parlak hale gelecektir.

Saçınızı her zamanki gibi durulayın.

Saç kremi veya maske kullandıktan sonra saçınızı soğuk suyla yıkayın.

SAÇINIZI ELMA SİRKESİYLE YIKAYIN

Bunu ayda birkaç kez yapmak yeterli olacaktır. Elma sirkesi saç köklerini harekete geçirir ve gür saç arayışınızda size yardımcı olacak vazgeçilmez bir hizmet sunar.

Saçınızı yıkayın.

Saç kremi yerine elma sirkesi kullanın.

Durulamayın.

PROTEİN MASKESİ

İşte protein eksikliğiyle mücadele etmek için iyi bir püf noktası:

Oda sıcaklığında iki yumurta alın.

Beyazları sarılardan ayırın. Beyazları çırpın ve saçınızın köklerine uygulayın.

Daha fazla etki için başınızı polietilen ile sarabilir ve sıcak bir şapka takabilirsiniz.

UÇUCU YAĞLAR KULLANIN

Jojoba, badem, lavanta, biberiye ve kekik yağları saç derinize çok sayıda vitamin ve bitkisel bileşen sağlayarak saç kökleri üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.

Yukarıda belirtilen uçucu yağları kendi aralarında karıştırın veya hindistancevizi yağı maskesine ekleyin.

Karışımı saç köklerinize uygulayın. 2-3 saat bekleyin.

Bir yağ maskesini düzgün bir şekilde yıkamak için, başınızı sıradan bir şampuanla iki kez veya derin temizlik için alkali bazlı bir şampuan kullanarak bir kez yıkayın.



