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Hint keneviri yetiştiren 5 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

Karabük’ün Eflani ilçesinde bağlı iki köyde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda hint keneviri yetiştiren 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Göller Köyü Çukurca Mahallesi ve Saraycık Köyü Bozarmut Mahallesinde uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi.

Hint keneviri yetiştiren 5 kişi gözaltına alındı

Karabük’ün Eflani ilçesinde bağlı iki köyde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda hint keneviri yetiştiren 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Göller Köyü Çukurca Mahallesi ve Saraycık Köyü Bozarmut Mahallesinde uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda M.Ç., E.T., A.S., M.S ve O.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve tarlalarında yapılan aramada, 92 kök kenevir bitkisi, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 41 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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