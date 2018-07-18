Hint kınası genç kadının hayatını kabusa çevirdi

Mandy Carver'ın tatil hatırası çileye döndü ve onu acı içinde bıraktı. İspanya tatilinde geçici hint kınası yapan biriyle karşılaştıktan sonra, eline kelebek dövmesi yaptırmaya karar veren 42 yaşındaki kadın, yaptırdığı dövmenin üstünden 3-4 gün geçtikten sonra korkunç bir olayla karşılaştı.

Eve döndükten sonra bileğinin kaşıntı, yara ve şişmiş bir görüntüye bürünmesi sonucu doktora giden Mandy'e doktorlar, kabarcıkları azaltmak için antihistaminik krem reçete ettiler.

Bir hafta sonra boynunda, karnında ve bacaklarında da döküntüler oluşan Mandy'nin boyaya karşı alerjik bir reaksiyon yaşadığı tespit edildi.

Siyah kınada ve bazı saç boyalarında bulunan kimyasal bir madde olan parafenilenediamin'e karşı alerjisi olan talihsiz kadın, böyle olayların yaşanmaması için uyarıda bulunuyor.

Mandy, ''Doktorlar yara izlerinin tamamen yok olmasının bir yılı bulabileceğini söylüyor. Gerçek bir dövmenin tehlikelerinin farkındayım ama kınanın riskli olduğunu bilmiyordum. Doktorlarım gecikmem halinde ölümle burun buruna kalacağımı söyledi. Bu düşünmek bile istemediğim bir şey. Lütfen böyle bir şey düşünüyorsanız bildiğiniz, emin olduğunuz yerlere gidin ve mutlaka bir alerji testi yaptırın'' diye konuşuyor.