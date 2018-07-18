KADIN

Hint kınası genç kadının hayatını kabusa çevirdi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 10:43 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte İspanya'nın Tenerife adasında tatile giden Mandy Carver'ın seyahati kabusa döndü. Geçici kına dövmesi yaptırdıktan sonra, alerjik reaksiyon yaşayan Mandy , korkunç yanıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hint kınası genç kadının hayatını kabusa çevirdi

Mandy Carver'ın tatil hatırası çileye döndü ve onu acı içinde bıraktı. İspanya tatilinde geçici hint kınası yapan biriyle karşılaştıktan sonra, eline kelebek dövmesi yaptırmaya karar veren 42 yaşındaki kadın, yaptırdığı dövmenin üstünden 3-4 gün geçtikten sonra korkunç bir olayla karşılaştı.

1

Eve döndükten sonra bileğinin kaşıntı, yara ve şişmiş bir görüntüye bürünmesi sonucu doktora giden Mandy'e doktorlar, kabarcıkları azaltmak için antihistaminik krem reçete ettiler.

2

Bir hafta sonra boynunda, karnında ve bacaklarında da döküntüler oluşan Mandy'nin boyaya karşı alerjik bir reaksiyon yaşadığı tespit edildi.

3

Siyah kınada ve bazı saç boyalarında bulunan kimyasal bir madde olan parafenilenediamin'e karşı alerjisi olan talihsiz kadın, böyle olayların yaşanmaması için uyarıda bulunuyor.

4

Mandy, ''Doktorlar yara izlerinin tamamen yok olmasının bir yılı bulabileceğini söylüyor. Gerçek bir dövmenin tehlikelerinin farkındayım ama kınanın riskli olduğunu bilmiyordum. Doktorlarım gecikmem halinde ölümle burun buruna kalacağımı söyledi. Bu düşünmek bile istemediğim bir şey. Lütfen böyle bir şey düşünüyorsanız bildiğiniz, emin olduğunuz yerlere gidin ve mutlaka bir alerji testi yaptırın'' diye konuşuyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mandy Carver hint kınası kına dövmesi

En Çok Okunan Haberler

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Adnan Oktar operasyonunda yeni gelişme! Şener Şen'in yeğeni gözaltına alındı

Vücudunuzdaki ağrıları dindiren yöntemler! Alışkanlık haline getirin faydasını göreceksiniz

Vücudunuzdaki ağrıları dindiren yöntemler! Alışkanlık haline getirin faydasını göreceksiniz

Neden Park Yatak Almalıyız? 7 Maddede Park Yatak Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Neden Park Yatak Almalıyız? 7 Maddede Park Yatak Almadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selfie kraliçesi Kim Kardashian'ın kendine güveni tam

Selfie kraliçesi Kim Kardashian'ın kendine güveni tam

Yükselen Akrep Burcu Özellikleri

Yükselen Akrep Burcu Özellikleri

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

Yükselen Yengeç Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Terazi Burcu Özellikleri

Yükselen Oğlak Burcu Özellikleri

Yükselen Oğlak Burcu Özellikleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.