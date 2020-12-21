Hint yağı nedir ve ne işe yarar? Hint yağı faydaları nelerdir?

Hint yağı faydalarını saymakla bitiremeyiz. Uzun süreli ve düzenli kullanımda pek çok kişinin dertlerine çare bulan Hint yağının en yaygın olarak bilinen ve kişileri memnun eden faydası saçları dolgunlaştırmasıdır. Peki saçlara faydasının yanı sıra pek çok faydası da bulunan bu ürün nerelerde kullanılabilir? Diğer faydaları nelerdir? İnsanlığın Uzun Zamandır Şifa Bulduğu Bir Mucize: Hint Yağı Hint yağı ne işe yarar? Nerelerde ve hangi problemlerde tercih edebiliriz? -Yaraları iyileştirmeye yardımcıdır. Yaraların daha çabuk iyileşebilmesi için sıklıkla tercih edilen takviyelerden biri de Hint yağıdır. Yaraların iyileşme hızını artırır ve bu iyileşme sürecinde yarayı nemli tutarak iyileşmeye yardımcı olur. Doku büyümesine ve yenilenmesine yardımcı olur, aynı zamanda da yaranın dış etkenlerden korunmasına katkıda bulunarak bir koruyucu kalkan görevi görür. Bu özelliği sayesinde yaranın üzerinde enfeksiyon oluşması riskini azaltır. -Kabızlığın geçmesinde yardımcı olur; Hint yağı bağırsakları çalıştırıcı güce sahip olduğu için genellikle geçici olarak yaşanan kabızlık tedavisinde kullanılır. Tüketimi esnasında ince bağırsağa ulaşır ve risin oleik asit adlı bir asit salgılar. Bu asit bağırsakta emildikten sonra laksatif etkisi yaratır. Laksatif maddeler genellikle müshiller veya asterlerdir. Bu maddeler dışkıları gevşetir ve bağırsak hareketlerini artıran maddelerdir. Kabızlığı tedavi etmekte kullanılan bu maddeler gibi, Hint yağı da yarattığı laktasif madde etkisiyle anlık olarak kabızlığa iyi gelmektedir. Her ne kadar anlık olarak iyi gelse de kabızlıkta uzun vadede Hint yağı tercih edilmemelidir.

-Hint yağı cilt ve tırnak bakımında oldukça iyi bir tercihtir. Doğal nemlendirici özelliği taşır. Nemlendiriciler cildin su kaybını önlemesinde ve nemi muhafaza etmesinde etkilidir. Pek çok kozmetik ürünün içeriğinde Hint yağı kullanılmaktadır. Ciltteki nemi ve suyu muhafaza etmesiyle boyalı, yapay ve parfüm içeren pek çok kozmetik cilt ürününden daha iyi bir alternatiftir. -Akne ve sivilcelerle savaşta iyi bir alternatif olan ürün yalnızca cildi nemlendirmede değil, özellikle ciltte oluşarak pek çok insanı rahatsız eden akne ve sivilceleri önlemekte de oldukça iyi bir yardımcıdır. Aynı zamanda cildin kırışmasını geciktirme etkisi bulunur. Sivilce izlerinin geçmesinde yardımcı olur, yaraları iyileştirmeyi sağladığı gibi sivilce izlerinde de olumlu etkilere sahiptir. Tırnakları, ayak topuklarını, dudakları ve elleri yumuşatarak bakım yapar. Cilt çatlaklarına ve selülite de olumlu etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Cilde olumlu etkileri olan Hint yağının yüze sürülmesinde bir zarar yoktur.