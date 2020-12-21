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Hint yağı nedir ve ne işe yarar? Hint yağı faydaları nelerdir?

21.12.2020 10:08 | Son Güncelleme:
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Hint yağı nedir ve ne işe yarar? Hint yağı faydaları nelerdir?

Hint yağı insanlar tarafından uzun süredir kullanılan bir yağ türüdür. Pek çok açıdan fayda sağlamasıyla gerçek bir şifa kaynağıdır. Cilt bakımından hastalık tedavilerine pek çok açıdan fayda sağlar. Peki hint yağı faydaları nelerdir? Hint yağının kullanımına ve faydalarına yönelik bilgileri bu yazımızda sizler için derledik!

Hint yağı faydalarını saymakla bitiremeyiz. Uzun süreli ve düzenli kullanımda pek çok kişinin dertlerine çare bulan Hint yağının en yaygın olarak bilinen ve kişileri memnun eden faydası saçları dolgunlaştırmasıdır. Peki saçlara faydasının yanı sıra pek çok faydası da bulunan bu ürün nerelerde kullanılabilir? Diğer faydaları nelerdir?

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Hint yağı ne işe yarar? Nerelerde ve hangi problemlerde tercih edebiliriz?

-Yaraları iyileştirmeye yardımcıdır. Yaraların daha çabuk iyileşebilmesi için sıklıkla tercih edilen takviyelerden biri de Hint yağıdır. Yaraların iyileşme hızını artırır ve bu iyileşme sürecinde yarayı nemli tutarak iyileşmeye yardımcı olur. Doku büyümesine ve yenilenmesine yardımcı olur, aynı zamanda da yaranın dış etkenlerden korunmasına katkıda bulunarak bir koruyucu kalkan görevi görür. Bu özelliği sayesinde yaranın üzerinde enfeksiyon oluşması riskini azaltır.

-Kabızlığın geçmesinde yardımcı olur; Hint yağı bağırsakları çalıştırıcı güce sahip olduğu için genellikle geçici olarak yaşanan kabızlık tedavisinde kullanılır. Tüketimi esnasında ince bağırsağa ulaşır ve risin oleik asit adlı bir asit salgılar. Bu asit bağırsakta emildikten sonra laksatif etkisi yaratır. Laksatif maddeler genellikle müshiller veya asterlerdir. Bu maddeler dışkıları gevşetir ve bağırsak hareketlerini artıran maddelerdir. Kabızlığı tedavi etmekte kullanılan bu maddeler gibi, Hint yağı da yarattığı laktasif madde etkisiyle anlık olarak kabızlığa iyi gelmektedir. Her ne kadar anlık olarak iyi gelse de kabızlıkta uzun vadede Hint yağı tercih edilmemelidir.

-Hint yağı cilt ve tırnak bakımında oldukça iyi bir tercihtir. Doğal nemlendirici özelliği taşır. Nemlendiriciler cildin su kaybını önlemesinde ve nemi muhafaza etmesinde etkilidir. Pek çok kozmetik ürünün içeriğinde Hint yağı kullanılmaktadır. Ciltteki nemi ve suyu muhafaza etmesiyle boyalı, yapay ve parfüm içeren pek çok kozmetik cilt ürününden daha iyi bir alternatiftir.

-Akne ve sivilcelerle savaşta iyi bir alternatif olan ürün yalnızca cildi nemlendirmede değil, özellikle ciltte oluşarak pek çok insanı rahatsız eden akne ve sivilceleri önlemekte de oldukça iyi bir yardımcıdır. Aynı zamanda cildin kırışmasını geciktirme etkisi bulunur. Sivilce izlerinin geçmesinde yardımcı olur, yaraları iyileştirmeyi sağladığı gibi sivilce izlerinde de olumlu etkilere sahiptir. Tırnakları, ayak topuklarını, dudakları ve elleri yumuşatarak bakım yapar. Cilt çatlaklarına ve selülite de olumlu etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Cilde olumlu etkileri olan Hint yağının yüze sürülmesinde bir zarar yoktur.

-İltihapları önlemede iyi bir yardımcıdır. İçerisinde yağ asidi bulunan bu destekçi, iltihap sökme gücüne sahiptir. İltihabı azaltan bu yağ asidi aynı zamanda iltihaplı bölgedeki ağrıyı da hafifletme özelliğini taşır. Sedef hastalığı, romatoid gibi rahatsızlıklarda tercih edilir ve çok etkili bir yöntemdir. Hint yağı nasıl kullanılır sorusuna da bu noktada cevap verebiliriz. Ürünü rahatsız olduğunuz bölgelere masaj yaparak yedirebilirsiniz.

-Mantarlarla savaşmak için birebirdir; Hint yağı diş etindeki, genital bölgedeki enfeksiyonlarla savaşmada etkilidir. Hint yağı candida albicans mantarıyla savaşmada etkili bir yağdır ve bu mantar genital bölgedeki ve diş etindeki iltihaplarda bulunur. Hint yağı bu bölgelerin enfeksiyonundaki mantarla savaşarak mantarları yok eder ve bölgelerin sağlığına tekrar kavuşmasını sağlar.

Hint Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Hint yağı saça faydaları konusunda öne çıkar. Kurumuş ve yıpranmış saçlarda Hint yağı düzenli kullanımda saçları besler, uçlardaki kırılmaların önüne geçer. Hint yağının derideki dökülmelerde, bazı saç derisi sorunlarında ve özellikle de kepek sorununda oldukça etkili bir yağdır. Kullanan pek çok kişide bu yağın kepeği azalttığı hatta bitirdiği görülmüştür. Saç derisini ve saçları nemlendirir, yumuşatır. Böylelikle hem pul pul dökülmenin önüne geçer hem de daha parlak, yumuşak ve sağlıklı bir saç görünümü sağlar. Aynı zamanda kaş ve kirpik bakımında da çok etkili olan yağ, kaş ve kirpiğe bakım sağlarken yoğunlaşmasına da öncülük eder. Özellikle saçların daha hızlı uzamasında oldukça etkilidir. Yeni saçların uzamasına ve gürleşmesine katkı sağlar. Hint yağı, saça tamamen yedirilmeli ve 15-20 dakika bekletilmelidir. Bu süreden sonra yıkanılmalıdır, daha uzun süre bekletilmek isteniyorsa da en fazla bir gece durması gerekmektedir.

Hint Yağı Kullanılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hint yağı nedir sorusunu cevaplandırdık, peki kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hint yağının içeriğinde bulunan bileşenlerden dolayı ağız yoluyla kullanılırken özenli olunmalıdır çünkü yoğun kullanım ince bağırsakta bazı tahribatlara yol açabilir. Hint yağı az miktarda kullanımında bile sindirim sisteminde oldukça etkili olduğu için aşırı çalışmasına sebep olabilir. Bu nedenle kabızlıkta uzun süre kullanılmaması ve hamile kadınların kullanmaması önemlidir. Aşırı kullanım ile birlikte mide bulantısı, su kaybı, karın ağrısı, ishal gibi etkiler görülebilir.

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