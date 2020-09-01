Hipersonik uçak rekabeti kızışıyor

Reaction Engines adlı havacılık şirketinin ABD operasyonlarının başında olan Adam Dissel, "Kariyerimi hızlı uçan şeylere adadım" diyor.

Bu İngiliz şirketi mevcut jet motorlarını eritecek baş döndürücü hızlarla çalışabilen motorlar geliştiriyor.

Firma, ses hızının beş katı olan hipersonik hıza yani saatte yaklaşık 6,400 km hıza veya 5 Mach'a ulaşmak istiyor.

(Mach sayısı, hareket halindeki bir kütlenin hızının, kütlenin bulunduğu şartlardaki ses hızına oranıdır. Örneğin, deniz seviyesinde, 1 atm basınçta ve 15 derece hava sıcaklığında 1 Mach = 1226,5 km/saat (340 metre/saniye) olarak belirtilir.)

Hedef, 2030'lara kadar yüksek hızlı bir yolcu taşımacılığı geliştirebilmek. 5 Mach'a çıkmak zorunda olmadıklarını söyleyen Dissel hedefleri için, "Daha kolay bir fizik olan 4,5 da olabilir" diyor.

Bu tür hızlarda Londra'dan Sidney'e dört saatte veya Los Angeles'tan Tokyo'ya iki saatte uçabilirsiniz.

Çok sayıda sistem var

Bununla birlikte, bu tür hipersonik uçuşlarla ilgili çoğu araştırma sivil havacılık için değil. Bu araştırmaların son yıllardaki sebebi genellikle askeri teknoloji kaynaklı.