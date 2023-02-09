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Hiroşima'dan iki bin kat büyük! ABD medyasından dikkat çeken Kahramanmaraş depremi yorumu

09.02.2023 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan iki büyük depremle sarsıldı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki art arda yaşanan iki büyük deprem, kentlerde büyük yıkıma ve can kaybına sebep oldu. Deprem haberleri devam ederken ABD medyasından Kahramanmaraş depremine ilişkin bir açıklama geldi.

Hiroşima'dan iki bin kat büyük! ABD medyasından dikkat çeken Kahramanmaraş depremi yorumu

İki büyük depremden 10 il derinden etkilendi. Evleri yıkılan binlerce vatandaş sokakta kaldı. Arama kurtarma çalışmaları hala büyük bir titizlikle devam ediyor. Ekiplerin yanı sıra binlerce AFAD gönüllüsü de sahada ekiplere yardımcı olmaya devam ediyor. Depremin yankıları tüm dünyada da sürüyor.

ABD MEDYASI KAHRAMANMARAŞ'A DİKKAT ÇEKTİ

Amerika Birleşik Devletleri medyası Türkiye'de yaşanan depreme ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. The Washington Post, "Türkiye depremi ABD'de olsaydı sonuç felaket olurdu." yorumunda açıklamasında bulundu. Haiti depreminden 15 kat daha şiddetli olduğu paylaşıldı.

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Haiti depreminde 310 binden fazla can kaybı ve 350 binden fazla yaralı vardı.

HİROŞİMA'DAN İKİ BİN KAT BÜYÜK

Türkiye tarihinin ikinci büyük depremi olan Kahramanmaraş depreminin, 32 atom bombası şiddetine eşit olduğu açıklandı. New York Times’a göre, “7 büyüklüğünde bir deprem Hiroşima’da patlatılan atom bombasının 32 katına eş enerji” ortaya çıkartıyor.

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New York Times, haberinde, bu depremlerde ortaya çıkan enerjinin New York eyaletinin dört günlük enerji (katrilyon vat) ihtiyacını karşılayabileceğini yazdı.

CAN KAYBI VE YARALI SAYISI ARTIYOR

Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Son yapılan açıklamaya göre can kaybı sayısı 17 Bin 674, yaralı sayısı ise 72 Bin 879'a yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinden saat başı bildirimlerde bulunmaya devam ediyor.

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