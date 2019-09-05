HABER

Hırsını alamayan sürücü önce otobüse sonra motosiklete çarpıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 04:45 | Son Güncelleme

Zongukdak'ın Ereğli ilçesinde, otomobil sürücüsü trafikte tartışma yaşadığı sürücünün otobüsüne ardında da yol kenarına çekmeleri konusunda uyarıda bulunan motosiklet sürücüsüne çarparak kaçtı. Motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Müftü Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, yolcu otobüsü sürücüsü ile tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmada yolun kapanması nedeniyle 67 UA 625 plakalı motosikleti kullanan Kaan Kurtal, sürücülerin araçlarını ileri çekmesini ve orada konuşmalarını söyledi. Bu sırada hareket eden otobüsün arkasından giden otomobil sürücüsü, önce yolcu otobüsüne sonra da motosiklete defalarca arkadan çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü Kaan Kurtal, düşerek yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden hızla kaçtı.

Haber verilmesi üzerine gelen trafik ekiplerine otomobilin plakasını veren Kaan Kurtal, "Otomobil sürücüsü ile yolcu otobüsünün sürücüsü tartışıyordu. Işıklarda ben uyardım kenara çekin konuşun diye. İleride ilk önce yolcu otobüsüne vurdu. Sonra bana arkadan 5-10 kere çarptı" dedi.

Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Yürekleri ağza getirdi! Film izler gibi seyrettiler!Yürekleri ağza getirdi! Film izler gibi seyrettiler!
İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü!İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'a cevap

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Davutoğlu'ndan ihraç kararına ilk açıklama

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

Erdoğan 'Hepsi birer proje' dedi ve açıkladı: Sonu hüsran olmuştur

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürekleri ağza getirdi! Yarı çıplak bir şekilde stadın aydınlatma direğine çıktı!

Yürekleri ağza getirdi! Film izler gibi seyrettiler!

İzmir'de korkutan yangın! Ekmek fabrikası küle döndü!

İzmir'de korkutan yangın! Fabrika küle döndü!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Kovaladıkları araca kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da sıcak dakikalar! Akan trafikte kurşun yağdırdılar!

Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu! Ekipler atı kurtarmak için seferber oldu!

Sahibinin elinden kaçınca olanlar oldu!

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’de 72 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika: İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da özel halk otobüsü alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.