Hırsız suçüstü yakalandı! İfadesi şaşkınlık yarattı

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi’ndeki bir eve hırsız girdiği ihbarı ile harekete geçen Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, operasyon başlatarak, hırsızı ev içerisinde yakaladı.

'EVİ TESLİM ETMEK İÇİN EV SAHİBİNİ BEKLİYORDUM'

Gözaltına alınıp emniyete getirilen G.G. ifadesinde, “Ben evden 2-3 tane Suriyelinin çıktığını gördüm. Kontrol etmek için içeri girdim. İçerisi dağınıktı, toparladım. Yağmur yağıyordu. Karnım acıktığı için kek yedim. Evi teslim etmek için ev sahibini bekliyordum. Bu sırada polis gelerek beni yakaladı” dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan G.G., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

