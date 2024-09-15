Hırsızdan pişkinliğin bu kadarı: “İnkar edecek değilim”

Ankara'da L.U. (40) isimli bir kişi, metro istasyonlarında gözüne kestirdiği görme engelli kişilerin yanına yardım etme bahanesiyle yaklaşıp cep telefonlarını çaldı. Durumun bildirilmesi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve belirledikleri 5 ayrı metro istasyonunu gözetlemeye başladı. Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonunda yakalanan L.U. gözaltına alınırken, çaldığı telefonları sattığı kişi de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

‘‘TELEFON NUMARAMI KAYDETME BAHANESİYLE ÇALDIM’’

L.U.'nun emniyette verdiği ifadesinde, “İlk defa çalmıyorum, inkar edecek değilim. Telefon numaramı kaydetme bahanesiyle çaldım. Pişmanım” diyerek suçunu kabul etti. L.U'nun adına açılmış 9 farklı dosyada toplam 32 tane suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan hırsızlık büro amirliği ekipleri, benzer suçları işleyen 5 farklı kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır