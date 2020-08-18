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Hırsızlar 1 dakikada lastik dükkanını boşalttı

İLGİNÇ HABERLER  | 18.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

Bayrampaşa’da hırsızlar girdikleri lastik dükkanından 1 dakika içerisinde 50 bin TL’ye yakın malzeme çaldı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bayrampaşa’da bir lastik dükkanında meydana geldi.

Lastik dükkanının önüne panelvan tipi minibüs ile gelen yüzlerinde cerrahi maske olan hırsızlar camı kırarak içeriye girdi. Daha sonra 1 dakika içeride kalan hırsızlar, dükkandan 50 bin TL değerindeki lastikleri çalarak geldikleri araca yükleyip olay yerinden kaçtı. Sabah dükkanını açtığında durumu fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine haber verdi.

Polis yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatırken, hırsızlık anı ise dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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