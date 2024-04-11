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Hırsızlara harçlık bıraktı, aldıkları için teşekkür etti! "Sağolsunlar güzel hırsızlar" dedi, ricasını böyle iletti

11.04.2024 10:26
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Elazığ’da hırsızların dadandığı caddede şarküteri dükkanı bulunan ve daha önce de soyulan esnaf, dükkanına zarar vermemeleri için ilginç bir yönteme başvurdu. Kasanın anahtarını üzerinde bırakan ve içerisine hırsızlar için harçlık bırakan esnaf, "Bizim kapımız açık bekliyoruz ama onlardan ricamız, girdikleri yerlere zarar vermeden işine yarayacak bir şey varsa ihtiyaçları kadar alıp gitsinler" dedi.

Hırsızlara harçlık bıraktı, aldıkları için teşekkür etti! "Sağolsunlar güzel hırsızlar" dedi, ricasını böyle iletti

Olay, 5 gün önce Kadir Gecesi Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir mağazaya giren 3 çocuk hırsız, müşteri gibi kıyafetleri denemiş ardından 400 bin lira değerinde çaldıkları ürünlerle kayıplara karışmıştı. Hırsızlar ardından 200 metre aşağısında bulunan şarküteri dükkanına girmeye karar verdi.

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HIRSIZLARDAN BİR RİCASI VAR

Çevre taraması yapan hırsızlar bir süre sonra iş yerinin kapısını kolay bir şekilde açarak içeri girdi. Kasaya yönelen hırsızlar, içerisinde bulunan bin lirayı alarak iş yerinden çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı ve hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Daha önceden iş yeri yine soyulan ve komşusunun büyük zarara uğradığını gören şarküteri sahibi Osman Akgün, hırsızlara seslenerek ricada bulundu. Hırsızlar için kasanın anahtarını üzerinde bıraktığını ve içerisine de harçlık koyduğunu dile getiren Akgün, hırsızlardan dükkanına zarar vermeden kendilerine bırakılan parayı alıp çıkmalarını istedi.

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HIRSIZLARA PARA BIRAKTI! ALDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

En sonuncu hırsızlık olayının Kadir Gecesi’nde meydana geldiğini dile getiren şarküteri sahibi Osman Akgün, "Daha önce de mahallemizde bizzat kendimizin de yaşadığı hırsızlık olayı olmuştu, bundan dolayı biz de tecrübeliydik. Son olayda, yeniden bir hırsız gelirse diye kasaya biraz para bıraktık. Sağ olsun onlar da güzel hırsız oldukları için bizim bıraktığımız parayı alıp gittiler. Dükkanımıza başka bir zarar vermedikleri için onlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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"İŞİNE YARAYACAK BİR ŞEY VARSA ALIP GİTSİNLER"

Hırsızların tecrübeli olduğunu vurgulayan Akgün, "Kapıyı ve camı kırmadan kibar ve nazik bir şekilde iş yerimize girdiler. Biz zaten para kasasının anahtarını üstünde bırakmıştık olur da hırsız girerse diye onlar da paraları alıp gitmişler. Burada dikkat çeken olay bunların bu kadar rahat olmasıdır. Çok geç bir saat olmamasına rağmen, rahat bir şekilde iş yerimize giriyorlar. İşi profesyonel bir şekilde yaptıklarını gösterdiler. Genç çocukların hırsızlık olaylarına girdiklerini görünce üzülüyoruz. Allah onları ıslah etsin. Çok ciddi oranda bir masrafımız yok. Hırsızlara bilerek bir harçlık bırakmıştık. Daha önceden iş yerimize girdiklerine 5 bin lira götürmüşlerdi, bu sefer kasaya bin lira koyduk ve onu götürdüler. İş yerimize hırsız girme ihtimali yüksekti çünkü burada hırsızlık olayı bayağı gelişmiş. Bizim kapımız açık bekliyoruz ama onlardan ricamız, girdikleri yerlere zarar vermeden işine yarayacak bir şey varsa ihtiyaçları kadar alıp gitsinler. Gençlerimizi bu şekilde gördükçe üzülüyoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

AW180890_05Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Elazığ
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