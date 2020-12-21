Hırsızları uzaklaştıran taktik! Uyumadan önce kapı koluna bardak koyup yatıyor

Daha önce evine hırsız girdiği için geceleri rahatça uyuyamayan kadın ilginç bir yöntem buldu! Bakın sosyal medyada çok konuşulan ve hırsızları uzaklaştıran o taktik ne...

Soutaoboa'nun Instagram sayfasında paylaşılan bu ipucu sayesinde evinize birisi girmeye çalıştığında hemen farkına varacaksınız.

İŞTE O YÖNTEM

Öncelikle kapı kolunuzu kolayla yerleştirebileceğiniz bir cam bardağa ihtiyacınız var. Bardağı kapı koluna dikkatlice tutturun.

Bir bardağa daha ihtiyacınız var. Bunun da yatay şekilde duran bardağın üzerine dikey biçimde koyun. Hepsi bu kadar. Evinize birisi girmeye çalıştığında cam bardak yere düşecek ve sesine hemen uyanacaksınız.

Bardak yerine çeşitli alternatifler de var tabii: Anahtarlık, bozuk para veya kaşık bunlardan bazıları...

