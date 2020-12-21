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Hırsızları uzaklaştıran taktik! Uyumadan önce kapı koluna bardak koyup yatıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bugüne kadar evinize hırsız girmediyse şanslısınız ama daha önce böyle rahatsız edici bir durumu yaşadıysanız da bilirsiniz. Geceleri evde çıkan en ufak ses bile sizi uyandırabilir. İşte şimdi karşılaşacağınız bu ipucunun sahibi de daha önce böyle bir olay yaşadı. Evine hırsız girdikten sonra geceleri bir türlü huzurlu uyu uyamadığını dile getiren kadın hırsız yine evine girerse, hemen farkına varmak için ilginç bir yöntem buldu.

Hırsızları uzaklaştıran taktik! Uyumadan önce kapı koluna bardak koyup yatıyor

Daha önce evine hırsız girdiği için geceleri rahatça uyuyamayan kadın ilginç bir yöntem buldu! Bakın sosyal medyada çok konuşulan ve hırsızları uzaklaştıran o taktik ne...

Soutaoboa'nun Instagram sayfasında paylaşılan bu ipucu sayesinde evinize birisi girmeye çalıştığında hemen farkına varacaksınız.

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İŞTE O YÖNTEM

Öncelikle kapı kolunuzu kolayla yerleştirebileceğiniz bir cam bardağa ihtiyacınız var. Bardağı kapı koluna dikkatlice tutturun.

Bir bardağa daha ihtiyacınız var. Bunun da yatay şekilde duran bardağın üzerine dikey biçimde koyun. Hepsi bu kadar. Evinize birisi girmeye çalıştığında cam bardak yere düşecek ve sesine hemen uyanacaksınız.

Bardak yerine çeşitli alternatifler de var tabii: Anahtarlık, bozuk para veya kaşık bunlardan bazıları...

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