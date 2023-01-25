HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hırsızların kim olduğunu öğrenen tatlıcı üzüntüsünü saklayamadı! "Demek ki canları çekmiş"

Hırsızların kim olduğunu öğrenen tatlıcı üzüntüsünü saklayamadı! "Demek ki canları çekmiş"

25.01.2023 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece yarısı bir pastaneye giren küçük yaştaki 2 çocuk hırsız tatlı yedi. Hırsızlar, daha sonra tatlılardan paket yapıp kasada bulunan bir miktar parayı alarak pastaneden ayrıldı. İş yerine girenlerin çocuk olduğunu görünce şaşırdığını ifade eden iş yeri sahibi Ayhan Kalay, Bu çocukların bir şekilde yakalanmasını istiyoruz ama tabi üzülüyoruz. Küçücük çocuklar, gece gelip hırsızlık yaptılar." dedi, "Keşke gelip isteselerdi ben onlara tatlı verirdim" diye de ekledi.

Hırsızların kim olduğunu öğrenen tatlıcı üzüntüsünü saklayamadı! "Demek ki canları çekmiş"

Pastaneye girdiler, tatlı yediler, paket yaptılar, paraları da alıp gittiler... Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Bulvarı üzerinde bulunan bir pastanede 23 Ocak gecesi hırsızlık olayı meydana geldi. Sabah iş yerine geldiğinde kapısının açık olduğunu fark eden iş yeri sahibi Ayhan Kalay, güvenlik görüntülerini izlediğinde ise adeta ikinci şaşkınlığı yaşadı. Durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi Ayhan Kalay, gece 23.30 sıralarında pastaneye giren hırsızların 12-13 yaşlarında 2 çocuk olduğunu görünce şaşırdı.

AW811547_01

KÜÇÜK YAŞTAKİ HIRSIZLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızların rahat tavırları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, küçük yaşta olduğu görülen 2 çocuğun, iş yerinin yan kapısından içeri girdiği ve önce tatlılardan yiyip, meyve sularından içtiği daha sonrada tatlıları paket yaptıkları ve kasada bulunan bir miktar parayı aldıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

AW811547_04 (2)

“CANLARI ÇEKSEYDİ VE SABAH GELSELERDİ BEN ONLARA İKRAM EDERDİM”

Hırsızların çocuk olduğunu görünce üzüldüğünü ifade eden Kalay; “Akşam saat 23.00 sıralarında iş yerimi kapattım, sabah geldiğimde de kapının açık olduğunu gördüm. Hemen polisleri aradım, kamera kayıtlarımızı inceledik ve baktığımızda 2 tane 12-13 yaşlarında küçük çocuğun girdiğini gördük. Biz de bu olaya şaşırdık. Tatlılardan yemişler, bir miktar param vardı kasa da onları almışlar. Tatlılardan aldılar. Bu çocukların bir şekilde yakalanmasını istiyoruz ama tabi üzülüyoruz. Küçücük çocuklar, gece gelip hırsızlık yaptılar. Bir de akşamın erken saatinde saat 23.30 sıralarında giriyorlar. Hiç maske takmadan, kendilerini kamufle etmeden, rahat bir şekilde burada tatlılarını yediler gittiler. Canları çekseydi ve sabah gelselerdi ben onlara ikram ederdim. Gencecik çocuklar, yazık günah. Böyle olduğu zaman üzülüyorum. Küçük 12-13 yaşlarında çocuklar, biz de şaşırdık yani.

AW811547_06

"DEMEK Kİ ÇOCUKLARIN CANI TATLI ÇEKMİŞ"

Küçücük çocuklar, hangi cesaretle buraya giriyorlar. Kameraların kaydettiğini biliyorlar, ona rağmen rahatlar ve kendilerini kamufle etmeden geziyorlar. Mağduruz gerekenin yapılmasını istiyoruz ama güler misin ağlar mısın bir durumun içerisindeyiz. Çocuk olduklarını gördükten sonra biz de şaştık kaldık. Çocuklar geldiler, buradan tatlıyı yediler, birde paket yapıyorlar kendilerine, o şekilde gidiyor. Demek ki çocukların canı tatlı çekmiş yemek istemişler diyelim artık. Tabi bir miktarda para da vardı, onu da aldılar. Durum bu yani” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çoban cinayetinde korkunç şüphe! Uzman çavuş ve babası gözaltındaÇoban cinayetinde korkunç şüphe! Uzman çavuş ve babası gözaltında
Türkiye talep etti! Toplantılar iptal edildiTürkiye talep etti! Toplantılar iptal edildi
CHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtilerCHP'den sosyal medyada yeni akım! O sözlerden sonra harekete geçtiler
Anahtar Kelimeler:
Hırsız Aydın Efeler

En Çok Okunan Haberler

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

İstanbul dahil! Net tarih verdi: "Çok güzel gelişmeler var"

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı

Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi

Müge Anlı stüdyoya elinde para dolu kutuyla geldi

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Her bir sıfır otomobile karşılık 11 ikinci el araba satıldı

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Üçüncü kez gözaltına alındı

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Üçüncü kez gözaltına alındı

İYİ Parti harekete geçti! "Samimilerse iktidar da destek versin"

İYİ Parti harekete geçti! "Samimilerse iktidar da destek versin"

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.