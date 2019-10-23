Hırsızların yeni yöntemi 'siparişle hırsızlık'; Lüks araç parçalarını çalıp müşteriye satıyorlar

Müslim SARIYAR- Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da hırsızlar arasında yeni yöntem, 'sipariş üzerine hırsızlık yapmak' oldu. Hırsızlar, önceden sipariş aldıkları özellikle lüks araç yedek parçalarını çalıp, hazır bekleyen müşteriye satıyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince geçtiğimiz aylarda bir apartmana düzenlenen baskında da kamyon dolusu çalıntı lüks araç yedek parçası ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı yedek parçaların internet üzerinden satıldığı belirlendi. Polis ise araç sahiplerini, "Araç ve yedek parça hırsızlarının en çok tercih ettiği günler, yağmurlu ve karlı günler. Çünkü dışarısı boştur. Bu da hırsızlar için en uygun zamandır" diyerek uyardı.

Bir sabah kalktığınızda aracınızın direksiyonunu bulmazsanız sebebi, siparişle çalışan hırsızlar. Ev, iş yeri ya da oto hırsızları, kendilerine ulaşan müşterinin talebine göre, girdiği ev ya da işyeri ile otomobilden istenilen eşyayı veya yedek parçayı çalıyor.

Siparişle hırsızların hedefinde en fazla ise lüks araçlar var. İnternet üzerinden alıcı bulan hırsızlar, lüks araçların, stepnelerinden farlarına, direksiyonlarından airbag'e, aynalarından tekerlerine kadar pek çok yedek parçayı çalıp, alıcıya çok ucuz fiyata satıyor. Örneğin 10 bin TL değerindeki bir direksiyon, hırsızlar tarafından 2 bin TL’ye satılıyor.