Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

Yüzünü gizleme ihtiyacı dahi duymayan hırsızların rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, polis görüntüler sayesinde iki kişinin de eşkalini belirledi. Polis, hırsızlık yapılan daireden parmak izlerine de ulaştığı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.