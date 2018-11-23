Hırsızler evdeki altın kaplama muslukları çaldılar!

Yüzünü gizleme ihtiyacı dahi duymayan hırsızların rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken, polis görüntüler sayesinde iki kişinin de eşkalini belirledi. Polis, hırsızlık yapılan daireden parmak izlerine de ulaştığı şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Değerli eşya bulamayınca musluk çaldılar!
Şanlıurfa'da iki hırsız girdikleri evdeki altın kaplamalı muslukları çalarak kayıplara karıştı. Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, Karaköprü ilçesine bağlı Şenevler Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı.
Ev sahibinin evde olmadığı saatlerde eve giren hırsızlar, altın kaplamalı 11 musluğu çaldı. Durumu komşularından öğrenen ev sahipleri polise bilgi verdi.
İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerasından daireye iki kişinin girdiğini tespit etti.
Görüntülerde tespit edilen 2 kişinin apartmandan çuvalla çıktığının da görüldü.
Parmak izi incelemesi yapan polis, kamera görüntülerinden eşkalini belirlediği iki şüphelinin kimliklerinin saptanarak yakalaması için çalışma başlattı.
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