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Hırsızlık için eve girdi! Ev sahibini darbedip kaçtı

29.03.2022 00:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İl merkezinde bir eve giren hırsız, ev sahibinin eve girdiğini fark edince kendini gizledi. Saklandığı yerden çıkan hırsız, ev sahibini darbederek kayıplara karıştı.

Hırsızlık için eve girdi! Ev sahibini darbedip kaçtı

Kırıkkale'de girdiği evi soyan hırsız, karşılaştığı ev sahibini darbederek kaçtı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Etiler Mahallesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz şüpheli, hırsızlık yapmak için 1138 Sokakta bulunan Muhammet Karakurt'a (33) ait müstakil eve girdi. Evdeki ziynet eşyalarını çalan hırsız, ev sahibi Karakurt'un eve girdiğini fark edince kendini gizledi. Eve girdiği sırada Karakurt'un başına vuran hırsız, çaldığı ziynet eşyalarıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Aldığı darbe sonucu bir süre kendine gelemeyen Karakurt, komşusunu arayarak yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Karakurt'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. Karakurt'un daha önceden de evine ve aracına hırsızlık girişiminde bulunulduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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