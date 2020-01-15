Hırsızlık saniye saniye görüntülendi! Yerdeki cüzdana önce tekme attı sonra çaldı

Sultanbeyli'de geçen salı bir ganyan bayinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir kişi cüzdanını düşürdü.İşyerindeki bir kişi yerdeki cüzdanı görünce önce cüzdana tekme atarak tabureyi cüzdanın yakınına çekti. Cüzdanı yerden alamayan kişi, cep telefonundan mesaj atarak arkadaşını yanına çağırdı. İki şüpheli bayideki diğer müşterilere fark ettirmeden, uygun anı yakaladıklarında cüzdanı aldı. Cüzdanın alan şüpheliler daha sonra bayiden çıktı.

YAKALANDILAR



Cüzdanı kaybeden kişi bayiye gelip, kamera görüntülerini izledikten sonra olayı polise bildirdi. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden B.Ö. Çocuk Büro Amirliği'ne, E.Ö. ise Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

