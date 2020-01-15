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  4. Hırsızlık saniye saniye görüntülendi! Yerdeki cüzdana önce tekme attı sonra çaldı

Hırsızlık saniye saniye görüntülendi! Yerdeki cüzdana önce tekme attı sonra çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de bir kişinin girdiği ganyan bayinde yerdeki cüzdanı çalmaya çalışması kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yerdeki cüzdana tekme attıktan sonra tabureyi yanına çekmesi, cüzdanı alırken diğer müşterileri şüphelendirmek istemediği için arkadaşını bayiye çağırması yer aldı.

Sultanbeyli'de geçen salı bir ganyan bayinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre bir kişi cüzdanını düşürdü.İşyerindeki bir kişi yerdeki cüzdanı görünce önce cüzdana tekme atarak tabureyi cüzdanın yakınına çekti. Cüzdanı yerden alamayan kişi, cep telefonundan mesaj atarak arkadaşını yanına çağırdı. İki şüpheli bayideki diğer müşterilere fark ettirmeden, uygun anı yakaladıklarında cüzdanı aldı. Cüzdanın alan şüpheliler daha sonra bayiden çıktı.

YAKALANDILAR

Cüzdanı kaybeden kişi bayiye gelip, kamera görüntülerini izledikten sonra olayı polise bildirdi. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği 2 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden B.Ö. Çocuk Büro Amirliği'ne, E.Ö. ise Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
ganyan bayi Cüzdan hırsızlık

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