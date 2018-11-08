Hırsızlık şüphelisi anne ve kızları tutuklandı

Sakarya ve çevre kentlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ve iki kızı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Faillerin, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ve 3 hırsızlık suçundan aranması bulunan anne S.G. (61) ile 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve bir hırsızlık dosyasından aranması bulunan kızı D.G. (35) ile yine hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 4 hırsızlık ve yankesicilik dosyasından aranması bulunan kızı D.G. (28) olduğu tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler, Adapazarı'nda saklandıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve iki kızı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca, anne ve kızlarının bir kuyumcudaki hırsızlık anı da güvenlik kameralarına yansıdı.
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