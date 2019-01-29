Hırsızlık şüphelisi kadından gazeteciye, 'Sen hala ölmedin mi?' (2)

İKİSİ DE TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp adliyeye sevk edilen H.Ö. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklarak cezaevine gönderildi.
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