HIRSIZLIK YAPTIKTAN SONRA MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Ali AKSOYER-BUSE PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)-KADIKÖY'de bir eve girerek hırsızlık yapan 3 kızdan ikisi para çaldıkları evden çıkıp, gittikleri markette alışveriş yapınca kameralara yakalandı. Polisin güvenlik kameralarını inceleyerek ulaştığı şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Kadıköy, 19 Mayıs Mahallesinde 22 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda B.A. isimli kişinin evine giren hırsızlar içerde buldukları 2 bin 500 lira parayı alarak kaçtılar. Olayın duyulmasının ardından harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlığı 3 genç kızın yaptığını tespit etti. Şüphelilerin evden ayrılmalarının hemen ardından yakındaki bir markete gittikleri ve orada içecek aldıkları ortaya çıktı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden Şaziye G.(24) ve Hurkiye T.(21) 10 Temmuz 2019 tarihinde gözaltına alındı. Şüphelilerden Şaziye G.'nin 3 evden hırsızlık, 2 kez mala zarar vermek ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından daha önceden gözaltına alındığı tespit edildi. Diğer şüpheli Hurkiye T.'nin de 2 kez evden hırsızlık suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin evden çıkmaları

-Sokakta yürümeleri

-Markete girmeleri

-Alışveriş yapmaları

