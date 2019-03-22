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Hırsızlık zanlıları çalıntı mallarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 13:00 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan emniyet ekipleri, sigara, farklı markalarda çikolata, demir levye, demir kesme makası, eldiven ve 180 TL banknot para ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pınar Bulvarı üzerinde bir araçtan şüphelendi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapan emniyet ekipleri, sigara, farklı markalarda çikolata, demir levye, demir kesme makası, eldiven ve 180 TL banknot para ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Pınar Bulvarı üzerinde bir araçtan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulan araçta arama gerçekleştiren polis 229 paket sigara, farklı marka 21 paket çikolata, 2 adet demir levye, 1 adet demir kesme makası, 3 çift eldiven ve 180 TL banknot para ele geçirdi. Araçta bulunan S.Y, G.R. ve Bulgaristan vatandaşı olduğu öğrenilen S.M. gözaltına alındı. Emniyet ekiplerinin olayla ilgili yaptığı araştırmada şüpheli 3 şahsın Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde hırsızlık yaptıkları ve araçtan çıkan malların çalıntı olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şahıslar Ergene Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilirken, buradaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

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