Hırsızlık zanlıları tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye ve Maltepe'de girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ümraniye ve Maltepe'de evlerden hırsızlık olayının artması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği evlerin çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını tespit etti. Görüntülerin izini süren polis, aracın Ümraniye'de lüks bir siteye girdiğini belirledi.

Polis, adrese düzenlediği baskında şüpheli Mahmut A.(20) ile yaşı küçük B.Ş'yi (17) yakaladı.

Adreste yapılan aramada 3 çalıntı televizyon ile çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Mahmut A'nın emniyette 8 hırsızlık, 5 uyuşturucu madde bulundurmak, 3 yaralama ve silah bulundurmak, yaşı küçük şüpheli B.Ş'nin ise 10 hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Yaşı küçük şüpheli B.Ş. işlemleri yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Şüphelilerin akşam saatlerinde evlerin pencerelerini tornavidayla açarak girdikleri, Ümraniye ve Maltepe'de 5 hırsızlık olayının failleri oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

