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Hırsızlık zanlısı polisleri görünce 10 metre yükseklikten atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 15:33 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde hırsızlıktan aranan zanlı, evine gelen polislerden kaçarken banyonun yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki havalandırma boşluğundan atladı.

Hırsızlık zanlısı polisleri görünce 10 metre yükseklikten atladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde hırsızlıktan aranan zanlı, evine gelen polislerden kaçarken banyonun yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki havalandırma boşluğundan atladı. İtfaiyenin yaptığı çalışma ile olduğu yerden çıkartılan zanlının burnu bile kanamadı.
Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 211. Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi Y.G., evine gelen polislere direndi. Bir süre kapıyı açmayan Y.G., polislerden kaçmak için evinin banyosundaki havalandırma boşluğuna atladı. Bir süre sonra eve giren polis evde yaptıkları arama sırasında evin banyosundan gelen sesler üzerine evin banyosuna yöneldi. Y.G.’nin yaklaşık 10 metre yükseklikteki havalandırma boşluğundan atladığını ve orada sıkıştığını fark eden ekipler, hırsızlık şüphelisini çıkartmak için seferber oldu. Polis ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Y.G.’yi sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şüphelinin herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı öğrenilirken, Y.G. gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için polis gözetiminde ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedbir amaçlı hastaneye götürülen şüphelinin kaldığı dairede yapılan aramada çok sayıda LCD ekran televizyon ile çeşitli elektronik cihazlar bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hırsızlık zanlısı polisleri görünce 10 metre yükseklikten atladı

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