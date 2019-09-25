HABER

Hırvat komutanın "Osmanlı" kılıçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 11:09 | Son Güncelleme

Hırvatistan tarihinin en önemli askeri figürlerinden biri olan Ban Josip Jelacic'e hediye edilen altın işlemeli Osmanlı kılıçları, başkent Zagreb'de özenle korunuyor - Kılıçların birinin üzerinde "Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur", diğerinde ise "Allah'a sığınırım. Dost ile dost, düşman ile düşman" ifadeleri bulunuyor

ZAGREB (AA) - STİPE MAJİC - Hırvatistan tarihinin en önemli askeri figürlerinden biri olarak kabul edilen Ban Josip Jelacic'e hediye edilen altın işlemeli Osmanlı kılıçları, başkent Zagreb'deki Tarihi Müzesi'nde özenle korunuyor.

19. yüzyılda Hırvatistan için savaşmış önemli komutanlardan biri olan ve adı bugün Zagreb'deki en büyük meydanların birinde yaşatılan Ban Jelacic'e ait kılıç koleksiyonu, müzeyi ziyaret edenleri adeta büyülüyor.

Hırvat komutanın kılıçları arasında iki Osmanlı kılıcı dikkat çekiyor. Kılıçların birinin üzerinde "Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur", diğerinde ise "Allah'a sığınırım. Dost ile dost, düşman ile düşman" ifadeleri bulunuyor.

Müzedeki kılıç koleksiyonundan sorumlu Dora Boskovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ban Jelacic'in kılıçlara büyük önem verdiğini belirterek, "En ünlü portresini de üzerinde Arapça ifadeler yazılı kılıcıyla yapmıştır. Bu kılıcın Osmanlı topraklarında yapıldığı düşünülüyor." dedi.

Üzerinde "Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur" yazan kılıcın kim tarafından ve ne zaman Ban Jelacic'e verildiğine dair kayıt olmadığını söyleyen Boskovic, Hırvat komutanın bu kılıcı nasıl aldığına dair efsaneler bulunsa da bunların tarihi değeri olmadığını ifade etti.

Boskovic, Hırvat komutanın 1857 yılında yaptırdığı görkemli portresinde bu kılıcı özellikle kullanmak istediğini vurgulayarak, "Bu çok özenle işlenmiş bir kılıç. Bu tarz kılıçların ustaları eserleri üzerinde genellikle bir imza bırakırdı, ama bu kılıçta isim ya da tarih gibi bilgiler yok." dedi.

Kılıcın ön ve arka yüzünün Osmanlı tarzında yapıldığını dile getiren Boskovic, doğu motifleri ve altın süslemelerin kılıçta yoğun kullanıldığına dikkati çekti.

Boskovic, kılıcın birinci sınıf çelikten üretildiğini ve süslemelerinin altından yapıldığını kaydederek, "Bu da kılıcın dönemin sultanına bağlı ustalar tarafından yapıldığının önemi bir kanıtı." diye konuştu.

- Osmanlı paşasından hediye

Ban Jelacic'in koleksiyonundaki bir diğer önemli parça ise Osmanlı devletinde birçok önemli görev üstlenmiş ve bir dönem Rumeli müşirliği de yapmış Ömer Lütfi Paşa tarafından kendisine hediye edilen altın işlemeli kılıç.

Üzerinde "Allah'a sığınırım. Dost ile dost, düşman ile düşman" ifadeleri yazılı kılıcın hediye edilmesinin iki önemli komutanın birbirine duyduğu saygının göstergesi olduğunu söyleyen Boskovic, bu kılıcın da özenle yapıldığını anlattı.

Boskovic, Osmanlı topraklarında yapılmış kılıçların zenginlikleri ve kaliteleriyle diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilebildiğini vurguladı.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Silajlık mısırı soğuk hava vurduSilajlık mısırı soğuk hava vurdu
Ev hanımı ücretsiz kurslar sayesinde mutfağını pastaneye dönüştürdüEv hanımı ücretsiz kurslar sayesinde mutfağını pastaneye dönüştürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ban Jelacic Hırvatistan Kılıç müze

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet anları!

İstanbul'da dehşet anları!

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Erdoğan ABD'de sinyali verdi! Flaş operasyon açıklaması!

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

Adana'da polisleri taşıyan araca bombalı saldırı

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

İrem Derici'den köpükler içinde küvet pozu!

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de alarma geçiren olay

Kadıköy'de alarma geçiren olay

İzmir'de 'Yok artık' dedirten görüntü

'Yok artık' dedirten görüntü

Akraba aileler arasında boşanma kavgası: 2 ölü, 3 yaralı

Akrabalar arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

İranlı iş adamı yaşadığı dehşet anlarını anlattı

O iş adamı dehşet anlarını anlattı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

Son dakika! 55 ilde dev operasyon, 256 gözaltı

İzmir'de okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.