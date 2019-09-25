Üzerinde "Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur" yazan kılıcın kim tarafından ve ne zaman Ban Jelacic'e verildiğine dair kayıt olmadığını söyleyen Boskovic, Hırvat komutanın bu kılıcı nasıl aldığına dair efsaneler bulunsa da bunların tarihi değeri olmadığını ifade etti.

Müzedeki kılıç koleksiyonundan sorumlu Dora Boskovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ban Jelacic'in kılıçlara büyük önem verdiğini belirterek, "En ünlü portresini de üzerinde Arapça ifadeler yazılı kılıcıyla yapmıştır. Bu kılıcın Osmanlı topraklarında yapıldığı düşünülüyor." dedi.

Hırvat komutanın kılıçları arasında iki Osmanlı kılıcı dikkat çekiyor. Kılıçların birinin üzerinde "Ali'den üstün yiğit, Zülfikar'dan keskin kılıç yoktur", diğerinde ise "Allah'a sığınırım. Dost ile dost, düşman ile düşman" ifadeleri bulunuyor.

19. yüzyılda Hırvatistan için savaşmış önemli komutanlardan biri olan ve adı bugün Zagreb'deki en büyük meydanların birinde yaşatılan Ban Jelacic'e ait kılıç koleksiyonu, müzeyi ziyaret edenleri adeta büyülüyor.

ZAGREB (AA) - STİPE MAJİC - Hırvatistan tarihinin en önemli askeri figürlerinden biri olarak kabul edilen Ban Josip Jelacic'e hediye edilen altın işlemeli Osmanlı kılıçları, başkent Zagreb'deki Tarihi Müzesi'nde özenle korunuyor.

Boskovic, Hırvat komutanın 1857 yılında yaptırdığı görkemli portresinde bu kılıcı özellikle kullanmak istediğini vurgulayarak, "Bu çok özenle işlenmiş bir kılıç. Bu tarz kılıçların ustaları eserleri üzerinde genellikle bir imza bırakırdı, ama bu kılıçta isim ya da tarih gibi bilgiler yok." dedi.

Kılıcın ön ve arka yüzünün Osmanlı tarzında yapıldığını dile getiren Boskovic, doğu motifleri ve altın süslemelerin kılıçta yoğun kullanıldığına dikkati çekti.

Boskovic, kılıcın birinci sınıf çelikten üretildiğini ve süslemelerinin altından yapıldığını kaydederek, "Bu da kılıcın dönemin sultanına bağlı ustalar tarafından yapıldığının önemi bir kanıtı." diye konuştu.

- Osmanlı paşasından hediye

Ban Jelacic'in koleksiyonundaki bir diğer önemli parça ise Osmanlı devletinde birçok önemli görev üstlenmiş ve bir dönem Rumeli müşirliği de yapmış Ömer Lütfi Paşa tarafından kendisine hediye edilen altın işlemeli kılıç.

Üzerinde "Allah'a sığınırım. Dost ile dost, düşman ile düşman" ifadeleri yazılı kılıcın hediye edilmesinin iki önemli komutanın birbirine duyduğu saygının göstergesi olduğunu söyleyen Boskovic, bu kılıcın da özenle yapıldığını anlattı.

Boskovic, Osmanlı topraklarında yapılmış kılıçların zenginlikleri ve kaliteleriyle diğerlerinden kolaylıkla ayırt edilebildiğini vurguladı.

