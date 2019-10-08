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Hırvatistan bağımsızlığının 28. yılını kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

Hırvatistan bağımsızlığının 28. yılını kutluyor

ZAGREB (AA) - Balkan ülkesi Hırvatistan, bağımsızlığının 28'inci yılını törenlerle kutladı.

Eski Yugoslavya'dan ayrılarak 8 Ekim 1991'de bağımsızlığına kavuşan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ve Başbakan Andrej Plenkovic'in katılımıyla tören düzenlendi.

Başkentteki Aziz Marko Meydanı'nda düzenlenen geleneksel vardiya değişiminin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Kitarovic, bugünün tüm Hırvatistan halkı ve bağımsızlık yolunda hayatını kaybedenler için önemli olduğunu belirtti.

Bağımsızlık günü dolayısıyla başkent Zagreb'deki Aziz Marko Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Eski Yugoslavya'nın parçalanmasıyla Slovenya'nın ardından Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, bağımsızlığına 1991'de kavuştu.

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bağımsızlık günü Hırvatistan tören

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