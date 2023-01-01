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Hırvatistan, Schengen ve euro bölgesine dahil oldu! Sınırdaki bariyer kaldırıldı

01.01.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan, Schengen bölgesine katılan 27. ülke oldu. Hırvatistan vatandaşları, yeni yılla birlikte Avrupa Birliği (AB) içinde sınır kontrolü olmadan seyahat edebilecek. Ülkede ayrıca kuna yerine euro para birimi kullanılacak. AB ile Hırvatistan sınırındaki bariyer de artık kaldırıldı.

Hırvatistan, Schengen ve euro bölgesine dahil oldu! Sınırdaki bariyer kaldırıldı

Avrupa Birliği, Schengen bölgesi sınırlarını genişletiyor. AB İçişleri Bakanlarından oluşan İçişleri Konseyi’nin geçtiğimiz sene 8 Aralık’ta yaptığı toplantıda Schengen ve euro bölgesine dahil olmasına onay verilen Hırvatistan, yeni yıl ile söz konusu bölgelere resmen dahil edildi.

SINIR BARİYERLERİ KALDIRILDI

AB’ye 2013’te giren Hırvatistan’da dün gece yarısı Slovenya sınırındaki Bregana sınır kapısında düzenlenen tören ile polis sınır kontrollerinin sona erdiğini simgeleyen "serbest geçiş" yazan bir tabela yerleştirerek, son kez bariyeri kaldırdı.

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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ilerleyen saatlerde ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Plenkoviç basın toplantısında, “Bir devletin stratejik hedeflerine ulaştığına şahit olduğumuz ve bizleri onurlandıran tarihi anların yaşandığı bir gün” dedi.

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"TARİH KİTAPLARINDA YER ALACAK BİR GÜN"

Von der Leyen ise, "Bugün Hırvatistan, Avrupa Birliği’nin en genç üye devleti için iki büyük başarı olan Schengen bölgesi ve euro bölgesine katılıyor. Her ikisine de aynı gün ulaştı. Bu gerçekten de tarih kitaplarında yer alacak bir gün" ifadelerini kullandı.

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Plenkoviç ve von der Leyen yaptıkları ikili görüşmenin ardından başkent Zagreb’i gezerek, kuna yerine euro ile bir kafeden kahve aldı. Plenkoviç kahvelerin ödemesini euro ile yaparken von der Leyen tarafından alkışlandı. (İHA)

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Avrupa Birliği Hırvatistan

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