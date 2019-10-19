HABER

Hırvatistan'da çocuk istismarı protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Çocuk istismarı, "Kızlar için adalet" sloganıyla Hırvatistan'ın 15 şehrinde protesto edildi

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın Zadar şehrinde "15 yaşında bir kızı, bir yıl boyunca istismar ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin serbest bırakılmasına tepki gösteren binlerce kişi sokaklara akın etti.

Ülkedeki kadın derneklerince başkent Zagreb'deki Kral Tomislav Meydanı'nın yanı sıra 14 şehirde "Kızlar için adalet" sloganıyla düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

Protestoya, ellerinde "Cinsel tacizlere ve tecavüzlere son", "Kızlar adına söylüyorum: Yeter", "İstemiyorum' kelimesinde anlaşılmayan ne var?" yazılı dövizlerle katılanlar, Hırvatistan'da özellikle kadınlara yönelik şiddetin cezasız kaldığını, işlenen suçların cezalandırılmamasının da suç olduğunu savundu.

Cinsel istismar vakalarının mağdurlar tarafından dile getirilmediğini belirten göstericiler, "Ceza Kanunu'nun acil olarak değiştirilmesi ve tecavüzlerin önüne geçilmesi" çağrısında bulundu.

İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!
Elektronik sigarayı birkaç dakika solumak bile akciğerde hasar yaratıyorElektronik sigarayı birkaç dakika solumak bile akciğerde hasar yaratıyor
Türk Dünyası şairleri Tokat’ta buluştuTürk Dünyası şairleri Tokat’ta buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk istismarı Hırvatistan protesto Zadar

En Çok Okunan Haberler

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Sezin Erbil'den hamilelik pozu

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnfaz koruma memuru intihar etti

İnfaz koruma memuru intihar etti

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Terör örgütü PKK'nın 'Instagram' tuzağı!

Son dakika! MSB: PKK/YPG son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Mahkemede sanıktan pişkin sözler: İmkan verilmiyor

Mahkemede pişkin sözler: İmkan verilmiyor

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak

Yarın bu yollar 07.00'de kapatılacak

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 173 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.