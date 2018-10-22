Hırvatistan'ın eski başbakanlarından Sanader'e hapis cezası

ZAGREB (AA) - Hırvatistan'ın eski başbakanlarından İvo Sanader'e, rüşvet almak ve savaşta haksız kazanç elde etmek suçlarından 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Zagreb Kanton Mahkemesinde görülen "Hypo" davasında karar açıklandı.

Hakim Jasna Galesic tarafından açıklanan kararda, İvo Sanader'in rüşvet almak ve 1990'lı yıllardaki savaşta haksız kazanç elde etmek suçlarından 2,5 yıl hapse mahkum edildiği ifade edildi.

Sanader ayrıca, yaklaşık 480 bin avro para cezasına çarptırıldı.

Kararın gerekçesinde o dönem dışişleri bakan yardımcılığı yapan Sanader'in Avusturya menşeli Hypo Banktan kredi için rüşvet aldığı ve ayrıca savaşın sürdüğü 1994-1995 yıllarında haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Sanader, 2012'de aynı davada 3,5 yıl hapse mahkum edilmiş ancak Anayasa Mahkemesi 2014'te bu kararı iptal edip Sanader'in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

6 ayrı davada yargılanan Sanader, 2012'de yolsuzluk yapmak suçundan 9 yıl hapse mahkum edilmiş ve 4 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalmıştı.

Sanader, geçen yıl görülen başka bir davada ise rüşvet almak ve yolsuzluk yapmak suçlarından 4,5 yıl hapse mahkum edilmişti.

