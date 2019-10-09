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Hisarcıklıoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:42 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: "Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın başlatıldığını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Rabb'im, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan şanlı ordumuzun mensubu tüm Mehmetçiklerimizi korusun ve muzaffer eylesin. Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle. Sefer bizden, zafer Allah'tan." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Rifat Hisarcıklıoğlu TOBB

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