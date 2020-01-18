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  4. Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de histoloji sorusu!

Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de histoloji sorusu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 23:51 | Son Güncelleme

Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nın bu akşam yeni bölümü vardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmada bir yarışmacıya "Histoloji nedir?" diye soruldu. Yarışmayı izleyenler 'histoloji nedir?' sorusunun yanıtını aratıyor.

Histoloji nedir? Kim Milyoner Olmak İster'de histoloji sorusu!

HİSTOLOJİ NEDİR?

Canlıların dokularını inceleyen, biyolojinin bir dalı. Doku bilimi. Histoloji, normal hayvan ve bitki dokularının yapılarını aydınlatarak, bunların görevleri hakkında açıklamalarda bulunur. Vücuttaki organları meydana getiren dokuların yapıları ve çeşitli dokuların birbiri ile ilişikleri de histolojinin konusu içine girer.Hücre, yaşayan organizmanın en küçük birimi olup canlının bütün özelliklerini taşır. Hücreyi inceleyen bilim kolu “sitoloji”dir. Bir doku ise, birarada belli fonksiyonu yapmak üzere bulunan hücre topluluğudur. Organlarımız birden fazla dokunun görev birliği yahut işbölümü yaparak meydana getirdiği vücut bölümleridir. Bir organ (uzuv) sisteminde, vücutta belli işi yapmak üzere görev almış çeşitli organlar bulunur. Dolaşım sistemi, kalp, atardamarlar, toplardamarlar ve kılcal damarlardan meydana gelmiş, kanı taşımakla görevli bir organ sistemimizdir. Organlar ve organ sistemlerini “anatomi ilmi” inceler.

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