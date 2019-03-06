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HIV’de kök hücre umudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Genel Sekreteri Doç.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Süda Tekin HIV’e (Bağışık Yetmezlik Virüsü) dair açıklamalarda bulundu. Tekin, "Kök hücre ile ikinci hastanın da HIV’den kurtulması tedavide çığır açtı" dedi.

AIDS, Türkçe’de ‘Edinilmiş Bağışık Yetmezlik Sendromu’ olarak ifade edilirken AIDS, HIV pozitif kişide, tedavisiz kalınması durumunda gelişen ciddi enfeksiyonların ve kanserlerin oluşturduğu hastalıklar bütünü olarak adlandırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün 2017 raporuna göre dünyada yaklaşık 36.9 milyon HIV ile yaşayan insan bulunduğu ve bunlardan 21.7 milyonunun tedavi gördüğü belirtildi. İnfekte olanların 1.8 milyonu 15 yaş altı çocuklar olurken DSÖ verilerine göre 2017 yılında 1.8 milyon kişi HIV ile infekte olurken ve 940 bin kişinin AIDS ile ilişkili hastalıklardan yaşamını kaybettiği görüldü. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Genel Sekreteri, Doç. Dr. Süda Tekin Dünya Sağlık Örgütü’nün kronik hastalıklar listesinde yer alan HIV’in 1996 yılından bu yana kullanılan antiretroviral ilaçlarla kontrol altında tutulduğunu vurguladı.

Kök hücre tedavisi uygulanan ve HIV’den kurtulan ilk hastadan sonra bilimsel çalışmalar hız kazandı
Doç. Dr. Süda Tekin, ilk olarak on yıl önce Berlin’de 40 yaşındaki HIV pozitif aynı zamanda kan kanseri tanısı alan hastaya virüse doğal bağışıklığı bulunan bir kişiden kök hücre (ilik) nakli yapıldığını ve hastada iyileşme görüldüğünü kaydetti. Tekin, nakilden sonra HIV’e yönelik tedavisi kesilmiş olan hastanın bu alanda yeni bir umut olduğunu ifade etti. Tekin, HIV/AIDS’i yenen ilk hasta olarak bilinen Timothy Brown’a iki nakil yapıldığını ve kan kanseri tedavisi için radyoterapi verildiğini belirtirken bu başarılı tedavinin yeni bilimsel çalışmaların hız kazanmasını da sağladığını dile getirdi.

CCR5’i hedef alan gen terapisi HIV’i tedavi etmede bir seçenek haline gelebilir
Doç. Dr. Süda Tekin, Nature isimli bilim dergisinin Mart 2019 sayısında yayımlanan bir araştırmaya göre kök hücre tedavisinin İngiltere’de HIV pozitif ve kanser tedavisi görmekte olan başka bir hastaya daha uygulandığını belirtiyor. Dergideki makalede bahsedilen bu hasta kök hücre tedavisi yönteminin başarıya ulaştığı ikinci vak’a olarak kayda geçti. Kanser tedavisi gören Londra’daki kişinin hastalığının gerilediği ve artık HIV ilaçları almasına gerek kalmadığı belirtildi. İsmi açıklanmayan erkek hastaya 2003 yılında HIV pozitif, 2012’de de Hodgkinlenfoma (bir lenf kanseri tipi) teşhisi konmuştu. Tekin, "Kök hücre ile ikinci hastanın da HIV’den kurtulması tedavide çığır açtı" dedi.

İngiltere’de University College London, Imperial College London, Cambridge ve Oxford üniversitelerinden çok sayıda araştırmacıların açıklamasında tedaviyle HIV’in geriletildiği vurgulanıyor. Doç. Dr. Süda Tekin, HIV’in vücutta bağışıklık sistemi hücrelerinin (CD4) üzerinde bulunan algılayıcıları (CCR5) kullanarak hücreye girdiğini ifade etti. Doç. Dr. Süda Tekin, 13-16 Mart’ta Antalya’da gerçekleştirilecek Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Kongresi’nde HIV’de çığır açan bu tedavinin de ele alınacağını belirtti.

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