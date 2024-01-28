HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu

28.01.2024 01:10 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden sınırdaki İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu

Hizbullah, İsrail’e yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’e ait Cel el-Alem ve El-Abad askeri noktalarına füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hizbullah daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, Şumira ve Doviv yerleşim merkezindeki askeri nokta ile istihbarat ekipmanlarının yer aldığı Bahri askeri noktasını güdümlü füze ve uygun silahlarla, Zibdin askeri noktasını da Falag-1 füzesi ile hedef alındığı kaydetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 171 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya'da korkutan deprem!Malatya'da korkutan deprem!
Otomobil TIR'a çarptı! Polis memuru şehit olduOtomobil TIR'a çarptı! Polis memuru şehit oldu
Kargo bölümünden sesler geldi! İstanbul-Riyad uçağı acil iniş yaptıKargo bölümünden sesler geldi! İstanbul-Riyad uçağı acil iniş yaptı
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Hizbullah
En Çok Okunan Haberler
100 TL uzatınca... AK Partili aday ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

100 TL uzatınca... AK Partili aday ile simit satan çocuğun diyaloğu gündem oldu

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Real Madrid'de Arda Güler oyuna girdi, 3 dakika sonra gol attılar

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Birkaç saat içinde Netanyahu savaş ilan edebilir'

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Böyle duyurdular: 'Birkaç saat içinde Netanyahu savaş ilan edebilir'

Muharrem İnce canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'Bunun cevabını da kendisi versin'

Muharrem İnce canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na seslendi! 'Bunun cevabını da kendisi versin'

Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

Putin'den dikkat çeken 2.Dünya Savaşı açıklaması: 'Elimizden geleni yapacağız'

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

İstanbul'da sır olay! Günlerdir aranıyordu, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.