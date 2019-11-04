Hizbullah'a yakın gazeteden "gösteri" istifaları

Öte yandan, El-Ahbar gazetesinin ekonomi editörü Muhammed Zebib de bugün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meslektaşı Joy Salim'in 29 Ekim'de istifasının ardından geçen hafta kendisinin de görevinden ayrıldığını duyurdu.

İstifa eden gazeteci Salim, "Ancak bu halk hareketinin tamamı kötülenerek ihanetle suçlanamaz zira bu hareket, Lübnan halkının acılarından doğmuştur." dedi.

Çalışanların çoğunun gazetenin yayın politikasını benimsemediğini söyleyen Salim, gösterileri yönlendirmek isteyen grupların varlığını ise kabul etti.

Salim, gazetenin gösteriler için ilk iki gün "yıllardır beklenen halk hareketi" ifadelerini kullanırken, üçüncü günün ardından Hizbullah'ın söylemine yöneldiğine dikkati çekti.

İstifa eden gazetecilerden Joy Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetenin gösterileri destekleyen bir konumdayken, olayları tamamen dış güçler ve yabancı büyükelçiliklerin desteğine bağlayan bir çizgiye geldiğini söyledi.

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Şii Hizbullah örgütüne yakınlığıyla bilinen El-Ahbar gazetesinin iki çalışanı, kurumun gösterilere yönelik tutumu nedeniyle istifa etti.

Zebib, açıklamasında, "Herhangi bir karışıklığa sebebiyet vermemek adına, çalışmakta olduğum El-Ahbar gazetesi yönetiminin protestolara yönelik tavrı ve ayrımcılığı nedeniyle geçen hafta istifamı sundum." ifadelerini kullandı.

Şii Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, gösterilere ilişkin yaptığı konuşmada, olayların arkasında dış güçlerin maddi desteği olduğunu iddia ederek, iç savaş uyarısı yapmıştı.

- Lübnan'da hükümeti istifaya zorlayan gösteriler

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle başlayan protestolar, teknokratlardan oluşan bağımsız küçültülmüş yeni bir hükümet kurulması talebiyle devam ediyor.

Başbakan Saad el-Hariri hükümeti, 21 Ekim'de ülkedeki ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı kararlar almış ancak bu kararların protestoları durdurmaya yetmemesi üzerine Hariri 29 Ekim'de "Lübnanlıların yüce çıkarlarını savunacak yeni bir hükümetin kurulmasına kanaat getirdiğini" belirterek Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a istifasını sunmuştu.

Avn da istifasını sunan Hariri'den yeni hükümet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istemişti.

