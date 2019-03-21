"Hizbullah'a yönelik yaptırımlar nedeniyle kuşatılmış durumdayız"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Hizbullah'a yönelik yaptırımların tüm halkı etkilediğini söyledi.

Avn, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine 25-26 Mart'ta Moskova'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesi başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Rus basınına konuştu.

İki ülke ilişkilerinin yanı sıra Lübnan hükümetinde yer alan Hizbullah'a yönelik yaptırımlar ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü gibi konulara değinen Avn, Lübnan'ın tarafsız bir ülke olduğunu ve hiç kimsenin kendileri ile diğer ülkeler arasına giremeyeceğini söyledi.

Hizbullah'a uygulanan yaptırımların tüm Lübnanlıları ve ülkedeki bankaları etkilediğine dikkati çeken Avn, Lübnan'daki bankaların Hizbullah ile bağlantısı olacak endişesiyle müşterilerine şüpheyle yaklaşmak zorunda kaldığının altını çizdi.

Ülkesinin, başkalarına ve özellikle de İran'a uygulanan yaptırımların gölgesinde yaşadığına işaret eden Avn, "Lübnan, bölgeye uygulanan yaptırımların gölgesinde kalıyor. Lübnan'ın özellikle Suriye ile çalışamaması ve Hizbullah'a yönelik mali yaptırımlar nedeniyle kuşatılmış durumdayız." dedi.