Hızlı Kilo Verdiren Pratik Zayıflama Yöntemleri

Kilo vermek kilo almaktan her zaman çok daha zor görünür. Kilo vermeye çalışan kişilerin genellikle kilo aldıklarında "su içsem yarıyor" şeklinde yakındıklarını görürüz. Bu durum bazı kişilerde vücut tipiyle ya da genetik yapıyla alakalı olsa da çoğunlukla beslenme alışkanlığının bir sonucudur. Eskiye oranla obezite giderek artmakta ve haliyle kilo vermek de artık eskisi kadar kolay olmamaktadır. Değişen yaşam koşulları ve sağlıksız yiyeceklerin artması ile birlikte insanlar sağlıklı beslenebilmenin yollarını aramaya başlamıştır. Hızlı ve sağlıklı kilo vermenin ilk kuralı az yemek değil, doğru yiyecekleri bulmaktır. Zayıflamak isteyen kişi kendisini strese sokmadan yediği yiyeceklerden zevk almalıdır. Bu, zayıflamanın önemli kurallarından biridir. Eski alışkanlıklardan kurtulmak ve doğru beslenmeyi öğrenmek sizi kısa sürede zayıflatacaktır. Hem de zahmetsiz ve pratik bir şekilde. Bazı faydalı diyetleri spor eşliğinde uygulayabilirsiniz. Bu diyetler sizi aç bırakmaz ancak kilo vermenize yardımcı olur. Şunu unutmamak gerekir ki, kilo vermek isterken genel sağlığınızı da korumaya çalışmalısınız. Kilo vermeye çalışırken büyük sağlık problemlerine zemin hazırlayabilirsiniz. Bu yüzden hızlı kilo vermek için mutlaka bir beslenme uzmanına danışın ve size yol göstermesini isteyin. Eğer bir diyet uygulamaya karar verdiyseniz, bu diyetin sizin için uygun olup olmadığını sorun, destek ve fikir alın.

Hızlı Kilo Vermek İçin Yapılması Gerekenler Hızlı kilo vermek için öncelikle yaşam standardının belli bir kalıba oturtulması gerekmektedir. Kilo vermeyi gerçekten istemek kişide istek uyandırır. Bu yüzden önce kilo vermeyi istemelisiniz. Ancak acele etmeden, sabırlı davranarak hareket etmek hem rahat kilo vermenizi hem de verdiğiniz kiloları korumanızı sağlar. Her ne kadar hızlı kilo vermek için acele etseniz de vücudunuzun sağlığı için dikkatli adımlar atmalısınız. 1. Düzenli spor yapmak Düzenli spor yapma fikri klişe gibi görünse de: Kişiye kilo verdiren en büyük etken düzenli spordur.

Sporu alışkanlık haline getirmek hızlı kilo vermeye yardımcı olur.

Düzenli olarak yaptığınız egzersizin kalitesini artırmak için vücudunuzda oksijenli bir ortam yaratabilirsiniz.

Böylece siz çok kilo verseniz de hala kilolu göründüğünüzü düşünmez, çok daha ince bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Bunu sağlayabilmek için de egzersiz boyunca her 20 dakikada bir 250 ml su içmelisiniz. Bu sizin egzersizi çok daha uzun süre yapabilmenizi sağlayacaktır. Burundan nefes alıp vermek ve bol su içmek yeterli. 2. Ana öğünlere salata ve yoğurt ile başlamak Hızlı ve pratik bir şekilde zayıflama yöntemleri arasında: En sağlıklısı yemeklere yoğurt ve salata ile başlamaktır.

ve salata ile başlamaktır. Daha sonra menüdeki diğer yemeklere geçebilirsiniz.

Aslında yoğurt ve salata hemen her öğünde sofraları süslese de kimse onların farkında değildir ve genelde kimse tarafından yenilmez.

Ancak siz yemeğe ilk olarak bunlarla başlarsanız ana yemeğe geçtiğinizde yüksek kalori içeren ana yemekten daha az yeme şansınız olur ve böylece kilo vermeniz kolaylaşır.

Daha kısa sürede doyarsınız ve aldığınız kalori miktarı da az olur. Hızlı Kilo Verdiren Diyetler Son dönemlerde giderek popülerleşen ve hızlı kilo verdirdiği düşünülerek pek çok kişi tarafından uygulanan diyetlerden bahsetmek gerekirse en sık tercih edilenler: Patates diyeti,

Protein diyeti,

Lahana çorbası diyeti,

Yoğurt diyeti ve

Hurma diyetidir. Ancak bu diyetler olması gerektiğinden fazla kilo verdirmeyi amaç edindikleri için mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Çünkü herkesin bünyesi ve vücut yapısı aynı değildir. Her vücutta farklı etki yaratabilir. Patates Diyeti Patates diyetini kısaca açıklamak gerekirse öğünlerde haşlanmış patates tüketmeye dayanan ve yalnızca 3 gün süren ekonomik bir diyettir. Haşlanmış patatesin yanında su ve yoğurt tükettiğiniz de bu diyet size üç günde tam beş kilo verdiriyor. Patates hem lif açısından zengin, hem kalorisi olan bir yiyecek hem de sizi uzun süre tok tutabiliyor. Bu sayede kısa zamanda hızlı kilo vermek isteyenler için oldukça cazip bir diyet haline geliyor. Peki patates diyeti nasıl yapılır?

1. GÜN Kahvaltı: 1 tane orta boy haşlanmış patates ve

orta boy haşlanmış patates ve 4 çorba kaşığı yoğurt Öğle yemeği: 1 tane orta boy haşlanmış patates ve

orta boy haşlanmış patates ve 4 çorba kaşığı yoğurt Akşam yemeği: 8 çorba kaşığı yoğurt 2. GÜN Kahvaltı: 4 çorba kaşığı yoğurt Öğle yemeği: 1 tane orta boy haşlanmış patates,

orta boy haşlanmış patates, 3 çorba kaşığı yoğurt Akşam yemeği: 1 tane orta boy haşlanmış patates,

orta boy haşlanmış patates, 8 çorba kaşığı yoğurt 3. GÜN Kahvaltı: 1 tane haşlanmış patates Öğle yemeği: 1 tane haşlanmış patates,

haşlanmış patates, 3 çorba kaşığı yoğurt Akşam yemeği: 4 çorba kaşığı yoğurt Bu diyeti uygularken günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Bununla birlikte diyet süresince günde 3 bardağı geçmeyecek şekilde şekersiz yeşil çay ya da siyah çay tüketebilirsiniz. Protein Diyeti Bu diyet özellikle hızlı kilo vermek isteyen kişiler ve sporcular tarafından uygulanan bir diyettir. Protein diyetinin içeriğinde: Kırmızı et,

Balık,

Tavuk,

Süt,

Yumurta ve

Yoğurt gibi protein bakımından zengin, yağ bakımından ise düşük besinler yer alır. Bu diyette hiç şeker ve karbonhidratlı yiyecekler yer almaz. Protein içeren besinlerin glisemik indeksleri diğer yiyeceklere oranla daha düşüktür. Bu da kişinin sık sık acıkmamasını sağlar, ayrıca kişiyi fazlasıyla tok tutar. Bu diyetin en büyük özelliği ise diyeti bıraktığınızda verdiğiniz kiloları geri almayacak olmanız. Bu yüzden kilo vermek isteyenlerin favori diyetleri arasındadır. Protein diyetiyle 3 günde 3 kilo verebilirsiniz. 1. GÜN Kahvaltıdan önce: Bir su bardağı alkali su Kahvaltı: 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi ve 3 yumurtanın sadece beyazıyla hazırlanmış olan omlet, 3-4 tane sivri biber,

sivri biber, Şekersiz çay ve mevsim yeşillikleri Öğlen yemeği: 4 tane yağsız kıyma ile yapılmış köfte ve

yağsız kıyma ile yapılmış köfte ve Bol miktarda yeşil salata Ara öğün: Bir kase diyet yoğurt,

10 tane çiğ badem Akşam yemeği: Yeşil salata ve

Bir kase çorba 2. GÜN Kahvaltıdan önce: Bir su bardağı alkali su Kahvaltı:

Bir tane haşlanmış yumurta,

Bol yeşillik,

Lor peyniri ve

Yeşil çay Ara öğün: 3 tane ceviz Öğle yemeği: Bir porsiyon ızgara balık ve

Yeşil salata Akşam yemeği: Yeşil salata ve

1 kase mercimek çorba 3. GÜN Kahvaltıdan önce: Bir su bardağı alkali su Kahvaltı: 3 yumurta,

yumurta, 2 demet maydanoz ve bir çorba kaşığı lor peyniri ile hazırlanmış omlet,

maydanoz ve bir çorba kaşığı lor peyniri ile hazırlanmış omlet, Biber ve

Şekersiz çay Ara öğün: 1 su bardağı ayran. Öğle yemeği: Tavuk göğsü (ızgara) ve

Yeşil salata Akşam yemeği: 1 kase yağsız yoğurt içine 5 yemek kaşığı yulaf ezmesi,

yağsız yoğurt içine yulaf ezmesi, Bir tane ceviz,

Bir tane kivi,

Bir çay kaşığı tarçın,

Bir yemek kaşığı buğday rüşeymi ve

Bbir tatlı kaşığı keten tohumu eklenerek yapılan yağ yakıcı bir tarif uygulanmalıdır. Lahana Çorbası Diyeti En popüler diyetlerden biri de kuşkusuz lahana diyetidir. Bir haftada en az 4-5 kilo verdirdiği bilinen lahana çorbası diyeti hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlar. Bu diyet: Dolaşım sisteminizi harekete geçirdiğinden dolayı vücuttan fazla miktarda ödem ve yağ atılmasını sağlıyor,

Ancak bununla da yetinmiyor ve bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlık problemine de çözüm oluyor. Lahana çorbası diyetini yaparken yalnızca lahana çorbası içmek zorunda da değilsiniz. Bu diyetle birlikte yağ içermeyen süt, sebze ve meyve gibi ek gıdalar da tüketebilirsiniz. Lahana çorbası diyeti sizin haftada tam 5 kilo vermenize olanak sağlar. 1. GÜN: İstediğiniz kadar lahana çorbası tüketebilirsiniz.

Doyduğunuzu hissettiğinizde bırakın ve bol miktarda meyve tüketin ancak muz tüketmemeye özen gösterin. 2. GÜN: Yine dilediğiniz kadar lahana çorbası tüketebilirsiniz, isterseniz yanında sebze de yiyebilirsiniz.

Ancak bezelye, fasulye ve mısır gibi kalorisi yüksek besinlerden uzak durmalısınız.

Akşam üzeri bir tane haşlanmış patates tüketebilirsiniz.

Yalnız ikinci gün meyve tüketmemeli, bol miktarda su içmelisiniz. 3. GÜN: Doyana kadar lahana çorbası tüketebilirsiniz.

Mısır ve patates gibi nişasta yönünden zengin besinler hariç her türlü sebze tüketmek de serbest.

gün muz olmamak şartıyla her türlü meyveyi yiyebilir, şekersiz bir çay içebilirsiniz.

Yine bol miktarda su içmeyi ihmal etmeyin. 4. GÜN: Dilediğiniz kadar lahana çorbası tüketebilir, yağsız süt içebilir ve

Üç tane muz yiyebilirsiniz. 5. GÜN: 500 gram ı aşmamak koşulu ile kırmızı ya da beyaz et tüketebilir yanında domates yiyebilirsiniz.

ı aşmamak koşulu ile kırmızı ya da beyaz et tüketebilir yanında domates yiyebilirsiniz. Lahana çorbasını yine dilediğiniz kadar içebilirsiniz. 6. GÜN: İstediğiniz kadar lahana çorbası içebilmenin yanı sıra patates ve

Kırmızı et hariç haşlanmış sebze tüketebilirsiniz. 7. GÜN: Diyetin son gününde istediğiniz miktarda lahana çorbası içebilirsiniz,

Çorbaya ek olarak kalorisi düşük sebzeler tüketebilir,

Esmer pirinç ve katkı maddesi içermeyen doğal meyve sularından tüketebilirsiniz. Hurma Diyeti Hurma diyeti de evde kilo vermenin yolları arasında yer alan, uygulaması pratik ve hızlı kilo verdiren bir diyet çeşididir. Sadece bir haftada sağlıklı şekilde 3-5 kilo vermenizi sağlayan bu diyet hurmanın sahip olduğu yüksek lif oranı ile sizi tok tutarak hem lezzetli hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar. Ayrıca bağırsak hareketlerini hızlandırdığı için metabolizmanın da hızlı çalışmasına yardımcı olur. Ancak bu diyette bir hafta süresince: