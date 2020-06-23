Hızlı Kilo Verdiren Pratik Zayıflama Yöntemleri

Kilo vermek kilo almaktan her zaman çok daha zor görünür. Kilo vermeye çalışan kişilerin genellikle kilo aldıklarında "su içsem yarıyor" şeklinde yakındıklarını görürüz. Bu durum bazı kişilerde vücut tipiyle ya da genetik yapıyla alakalı olsa da çoğunlukla beslenme alışkanlığının bir sonucudur. Eskiye oranla obezite giderek artmakta ve haliyle kilo vermek de artık eskisi kadar kolay olmamaktadır. Değişen yaşam koşulları ve sağlıksız yiyeceklerin artması ile birlikte insanlar sağlıklı beslenebilmenin yollarını aramaya başlamıştır. Hızlı ve sağlıklı kilo vermenin ilk kuralı az yemek değil, doğru yiyecekleri bulmaktır. Zayıflamak isteyen kişi kendisini strese sokmadan yediği yiyeceklerden zevk almalıdır. Bu, zayıflamanın önemli kurallarından biridir.
Eski alışkanlıklardan kurtulmak ve doğru beslenmeyi öğrenmek sizi kısa sürede zayıflatacaktır. Hem de zahmetsiz ve pratik bir şekilde. Bazı faydalı diyetleri spor eşliğinde uygulayabilirsiniz. Bu diyetler sizi aç bırakmaz ancak kilo vermenize yardımcı olur. Şunu unutmamak gerekir ki, kilo vermek isterken genel sağlığınızı da korumaya çalışmalısınız. Kilo vermeye çalışırken büyük sağlık problemlerine zemin hazırlayabilirsiniz. Bu yüzden hızlı kilo vermek için mutlaka bir beslenme uzmanına danışın ve size yol göstermesini isteyin. Eğer bir diyet uygulamaya karar verdiyseniz, bu diyetin sizin için uygun olup olmadığını sorun, destek ve fikir alın.
Hızlı kilo vermek için öncelikle yaşam standardının belli bir kalıba oturtulması gerekmektedir. Kilo vermeyi gerçekten istemek kişide istek uyandırır. Bu yüzden önce kilo vermeyi istemelisiniz. Ancak acele etmeden, sabırlı davranarak hareket etmek hem rahat kilo vermenizi hem de verdiğiniz kiloları korumanızı sağlar. Her ne kadar hızlı kilo vermek için acele etseniz de vücudunuzun sağlığı için dikkatli adımlar atmalısınız.
Düzenli spor yapma fikri klişe gibi görünse de:
250 ml su içmelisiniz.
Hızlı ve pratik bir şekilde zayıflama yöntemleri arasında:
Son dönemlerde giderek popülerleşen ve hızlı kilo verdirdiği düşünülerek pek çok kişi tarafından uygulanan diyetlerden bahsetmek gerekirse en sık tercih edilenler:
Ancak bu diyetler olması gerektiğinden fazla kilo verdirmeyi amaç edindikleri için mutlaka doktor kontrolünde yapılmalıdır. Çünkü herkesin bünyesi ve vücut yapısı aynı değildir. Her vücutta farklı etki yaratabilir.
Patates diyetini kısaca açıklamak gerekirse öğünlerde haşlanmış patates tüketmeye dayanan ve yalnızca 3 gün süren ekonomik bir diyettir. Haşlanmış patatesin yanında su ve yoğurt tükettiğiniz de bu diyet size üç günde tam beş kilo verdiriyor. Patates hem lif açısından zengin, hem kalorisi olan bir yiyecek hem de sizi uzun süre tok tutabiliyor. Bu sayede kısa zamanda hızlı kilo vermek isteyenler için oldukça cazip bir diyet haline geliyor. Peki patates diyeti nasıl yapılır?
Kahvaltı:
Öğle yemeği:
Akşam yemeği:
Kahvaltı:
Öğle yemeği:
Akşam yemeği:
Kahvaltı:
Öğle yemeği:
Akşam yemeği:
Bu diyeti uygularken günde en az 2 litre su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Bununla birlikte diyet süresince günde
3 bardağı geçmeyecek şekilde şekersiz yeşil çay ya da siyah çay tüketebilirsiniz.
Bu diyet özellikle hızlı kilo vermek isteyen kişiler ve sporcular tarafından uygulanan bir diyettir.
Protein diyetinin içeriğinde:
Bu diyette hiç şeker ve karbonhidratlı yiyecekler yer almaz. Protein içeren besinlerin glisemik indeksleri diğer yiyeceklere oranla daha düşüktür. Bu da kişinin sık sık acıkmamasını sağlar, ayrıca kişiyi fazlasıyla tok tutar. Bu diyetin en büyük özelliği ise diyeti bıraktığınızda verdiğiniz kiloları geri almayacak olmanız. Bu yüzden kilo vermek isteyenlerin favori diyetleri arasındadır. Protein diyetiyle
3 günde 3 kilo verebilirsiniz.
Kahvaltıdan önce:
Kahvaltı:
3 yumurtanın sadece beyazıyla hazırlanmış olan omlet,
Öğlen yemeği:
Ara öğün:
Akşam yemeği:
Kahvaltıdan önce:
Kahvaltı:
Ara öğün:
Öğle yemeği:
Akşam yemeği:
Kahvaltıdan önce:
Kahvaltı:
Ara öğün:
Öğle yemeği:
Akşam yemeği:
En popüler diyetlerden biri de kuşkusuz lahana diyetidir. Bir haftada en az 4-5 kilo verdirdiği bilinen lahana çorbası diyeti hızlı bir şekilde yağ yakmanızı sağlar.
Bu diyet:
Lahana çorbası diyetini yaparken yalnızca lahana çorbası içmek zorunda da değilsiniz. Bu diyetle birlikte yağ içermeyen süt, sebze ve meyve gibi ek gıdalar da tüketebilirsiniz. Lahana çorbası diyeti sizin haftada tam
5 kilo vermenize olanak sağlar.
1. GÜN:
2. GÜN:
3. GÜN:
4. GÜN:
5. GÜN:
6. GÜN:
7. GÜN:
Hurma diyeti de evde kilo vermenin yolları arasında yer alan, uygulaması pratik ve hızlı kilo verdiren bir diyet çeşididir. Sadece bir haftada sağlıklı şekilde 3-5 kilo vermenizi sağlayan bu diyet hurmanın sahip olduğu yüksek lif oranı ile sizi tok tutarak hem lezzetli hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar. Ayrıca bağırsak hareketlerini hızlandırdığı için metabolizmanın da hızlı çalışmasına yardımcı olur.
Ancak bu diyette bir hafta süresince:
Bunun yerine:
Kahvaltı öncesi:
Kahvaltı:
Ara öğün:
Öğle yemeği:
Ara öğün:
Akşam yemeği:
Ara öğün:
Hurma diyetine 1 hafta boyunca devam edilmelidir. Bu tarz diyetleri uygularken diyet süresince her gün en az yarım saat yürüyüş yapılmalı ve
2 litre su tüketilmelidir. Bu şekilde çok daha hızlı kilo verebilmeniz mümkün hale gelecektir. Hurma diyeti ile sadece 1 haftada 3-5 kilo verebilmek mümkündür ancak tabii bu durum diyeti uygulayan kişilerin metabolizma hızına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle şeker ve tansiyon hastaları hurma diyetini uygulamadan önce mutlaka doktora danışmalılardır.
Kilo vermeye çalışan kişilerin en büyük sıkıntısı hızlı kilo verme konusudur. Ancak bir anda çok fazla miktarda kilo vermek hiçbir uzman tarafından doğru bulunmaz ve onaylanmaz. Bilimsel olarak bakıldığında bir kişinin ayda en az 1 kilo en fazla 5 kilo vermesi normal kabul edilir. Ancak her şeye rağmen kilo veremiyorsanız bunun sebebi başka sağlık problemleri de olabilir. Bu yüzden mutlaka bir hekim tarafından değerlerinizin kontrol edilmesi gerekecektir.
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