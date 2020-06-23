Hızlı saç uzatma yöntemleri, bitkisel tarifler

Dış görünüşte ifadeyi en çok değiştiren unsurlardan biri saçlardır. Bu sebeple kadın veya erkek herkes gür, doğal görünümlü, canlı saçlarının olmasını ister. Saçın yapısı ırk, cinsiyet, yaş, vücudun ürettiği hormonlar, maruz kalınan stres seviyesi, beslenme tarzı, genetik miras ve çevresel koşullara göre değişiklik gösterir. Her saç teli zaman içinde evreler geçirerek büyür, uzar ve dökülür. Saç döküldükçe vücut tarafından saç kökü beslenir, yeni saç teli üretilir. Bu döngü insan ömrü boyunca 20 kez yaşanır. Normal koşullar altından sağlıklı bir insanın günde 200 adet saç teli dökülür. Saçın uzaması yani büyüme hızı ise yaşlandıkça yavaşlar. Dengesiz beslenme, hastalıklar veya stres yüzünden saç dökülebilir. Kolay uzayan, sağlıklı saçlar elde etmenin ilk kuralı ise sağlıklı beslenmedir. Keratin olarak adlandırılan proteinden oluşan saçlar kökleri aracılığıyla vücuttan beslenir. Sağlıklı saçlara sahip olmak için saça dışarıdan uygulanan bakım ve kozmetik takviyeler tek başına kesinlikle yeterli değildir.

Saçın Sağlıklı Bir Şekilde Uzaması İçin Yapılması Gerekenler Günde 1,5-2 litre kadar su içmek sağlıklı saç uzamasını sağlar. Saçların kuruyarak kırılmasını önleyen nem kaynağı su aynı zamanda vücuttaki toksinleri de temizler.

Saç nasıl uzar sorusuna karşı asıl üzerinde durulması gereken husus tüketilen besinler, alınan vitaminlerdir. Proteinden oluşan saçın beslenmesi için de protein yönünden zengin gıdaların tüketilmesi gerekir. İdeal protein kaynaklarıyla beslenerek sağlıklı keratin üretimine yardımcı olunabilir. C vitamini eksikliğinde ise saç zayıflar, matlaşır, kolayca yıpranarak dökülür.

Saçların sabah ve akşam taranması saç diplerine masaj yaptığından uzamaya katkı sağlar. Geniş dişli bir tarak kullanmak saçların kırılarak kopmasını önler.

Sağlıklı saç uzatma süreci boyunca saça ısıl işlem uygulamaktan kaçınmak gerekir. Günlük hayatta kolaylık sağlayan fön makinesi, saç düzleştiricisi gibi ürünler yüksek ısı nedeniyle saçın nemini alır, kuruyarak kırılmasına yol açar.

Saç bakım kremi saçlara nem vererek hızla uzamasına yardımcı olur. Haftada 1 defa uygulanması yeterlidir.

Saça şekil vermek için kullanılan jöle, sprey gibi ürünler oldukça fazla kimyasal içerir. Silikonlu bu ürünler saç teline ve saç köküne yapışır, saçın nefes almasına engel olur. Saçı yıpratarak tellerini kırar, saçın doğallığına zarar vererek hızlı uzamasına izin vermez.

Her gün duş alarak saçı şampuanlamak saç için zararlıdır. Saçın kendi nem dengesini koruması için haftada 3 kere yıkanması yeterlidir.

Gece yatarken örülmüş, at kuyruğu yapılarak toplanmış saçlarla uyumak oldukça zararlıdır. Saçların koparak dökülmesine yol açar.

Saç derisine masaj yaparak yıkamak derideki kan dolaşımını hızlandırır. Böylece saç kökleri uyarılarak saçın daha hızlı uzaması sağlanır.

Stres yüzünden salgılanan hormonlar saçların dökülmesine yol açar, uzamasını engeller. Stresten uzak durmak tüm vücut sağlığı için olduğu kadar saç sağlığı için de gereklidir. Bitkisel Saç Uzatma Yöntemleri 1. Elma sirkesi Özellikle ev yapımı elma sirkesi saçı canlandırmada oldukça etkilidir. Saçınızı banyoda şampuanla yıkadıktan sonra bir kova su içine yarım çay bardağı kadar elma sirkesi ekleyin ve bu karışımla saçınızı durulayın. Elma sirkesi PH dengesini korur. Böylece saçlar daha canlı ve parlak bir görünüme kavuşur, daha hızlı uzar. Ayrıca saç derisini temizleyerek köklerin nefes almasını sağlayarak da saçların uzama sürecini destekler. 2. Kına Kına saçlara nem vererek kuru saçların yeniden ışıltı kazanmasını sağlar. Elektriklenen saçları yatıştırır. Matlaşmış saçlara canlılık verir. Saça hem bakım yapar hem de renklendirir. Saç köklerini güçlendirir. 1 fincan kınayı yarım fincan ölçüdeki yoğurtla karıştırıp tüm saç tellerinize uygulayın. Karışım saçınızda tamamen katılaşıp kuruyana kadar bekleyin. Ardından şampuanla yıkayın. 3. Zeytinyağı Zeytinyağı bol miktarda E vitamini içerir. E vitamini ise saç derisi, saç kökleri için oldukça yararlı bir mineraldir. Saçı kökünden canlandırır ve besler. Böylece saç hızla, yıpranmadan uzar. Zeytinyağı sayesinde saçlar daha canlı, parıltılı, nemli olur.

4. Susam yağı Susam yağı zeytinyağı gibi E vitamini yönünden oldukça zengindir. Hem saçın hızla uzamasını sağlar hem de saç hastalıklarına çare olur. Saç derisinde oluşan mantara karşı tedavi edici özelliği vardır. Saçların uzamasını sağlarken saça gürlük de katar. 5. Badem yağı Badem yağı A, B ve K vitaminlerini içerir. Vitaminlere ek olarak kalsiyum, potasyum ve bazı yağ asitlerini de barındırır. Kıl köklerini besleyerek güçlendirme özelliğinden dolayı saçların uzaması için en çok tercih edilen bitkisel yağlar arasında yer alır. 6. Hint yağı Hint yağı bol miktarda E vitamini içerir, protein yönünden de zengindir. Kan dolaşımını hızlandırarak saçları kökünden besler. Her hafta 1 veya 2 defa uygulandığında saçın hızla uzamasını sağlar. Saç uzatmasının yanında saç enfeksiyonlarını da iyileştirir. 7. Lavanta yağı Antibakteriyel özelliği sayesinde saç derisini derinlemesine temizler. Saç derisi hastalıklarının oluşmasını önler. Böylece saç kökü güçlenir, saç hızla uzar ve gürleşir. Saç tellerini çoğaltmasının yanı sıra kuru ve yıpranmış saçların onarılmasına da yardımcı olur. Saça nem verir. Saçın sağlıklı, parlak bir şekilde uzamasını sağlar. Kokusu da oldukça güzeldir.

8. Argan yağı Argan yağı son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiş ve pek çok saç ürününde kullanılmaya başlanmıştır. Saç derisini nemlendirir. Saçların hızlı ve sağlıklı uzamasına yardım eder. Kurumuş, kırılmış, yıpranmış saçlara canlılık verir. Yalnız oldukça pahalıdır ve saf, gerçek argan yağının bulunması zordur. 9. Jojoba yağı Pek çok saç kremi, şampuan gibi ürünün jojoba yağı saçın hızlı uzamasına direkt olarak katkı sağlamaktan çok saç derisi için oldukça faydalıdır. Kepek ve saç derisi enfeksiyonlarının oluşumunu önler. Böylece saçı güçlendirir ve saç köklerinin nefes almasını sağlar. Saçı bu şekilde canlandırır, parlaklık verir. 10. Yeşil çay Yeşil çay antioksidan yönünden zengindir. Demlenip saça uygulandığında içerdiği antioksidan sayesinde saç derisini toksinlerden arındırır. Saç köklerinin nefes almasını sağlar. Böylece saç dökülmesini önler, saçın uzamasını sağlar. 11. Sarımsak Sarımsak kan dolaşımını hızlandırarak saçın kökten beslenmesine olanak sağlar. Bu sayede saçın uzama hızı da artmış olur. Zeytinyağı veya hindistan cevizi yağına 1 diş sarımsak eklenerek saça uygulanabilir. Bu karışım saça canlılık verir.

12. Yılan yağı Yılan derisinden üretilen bir yağdır. Bu yağdan aynı zamanda yılan yağı sabunu da üretilir. Şampuan yerine bu sabun da saç temizliğinde kullanılabilir. Yılan yağı sönük, mat, kuru ve cansız saçlara sağlıklı bir görünüm vermeye yardımcı olur. Haftada iki defa saça uygulanabilir. Saçın hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. 13. Palmiye yağı Palmiye yağı yüksek miktarda E vitamini içerir. Saçın hızlı uzamasını sağlar. Ancak uygulanırken saç derisine temas etmemesi gerekir. Saç uçlarına sürülüp 10 dakika bekletilerek uygulanır. Saça canlılık ve nem verir. Deniz tuzu, güneş gibi yıpratıcı etkenlere karşı saç telini korur. 14. Adaçayı yağı Adaçayı yağı saç dökülmesini önler. Elma sirkesi ve biberiye yağıyla karıştırılarak saça sürüldüğünde saçın hızla uzamasını sağlar. 15. Biberiye yağı Biberiye bitkisinden elde edilen bu yağ kan dolaşımını hızlandırır, kan damarlarını uyarır. Bu sayede saçın hızlı uzamasına yardımcı olur. Saç derisine sürüldüğünde saç köklerinin nefes almasını sağlar, saçı güçlendirir. Kullanılan saç kreminin içine karıştırılarak her saç yıkamada kullanılabilir. Bu şekilde sıklıkla kullanıldığında saçın oldukça hızlı uzadığı görülür.

16. Aloe vera Cilt bakım ürünlerinin birçoğunun içeriğinde yer alan aloe vera aynı zamanda saçların çabuk ve sağlıklı bir şekilde uzamasında da oldukça katkı sağlar. 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı bal ve 1 fincan aloe vera özünü karıştırarak elde ettiğiniz karışımı saçınıza sürün. 30 dakika bekledikten sonra şampuanla saçlarınızı yıkayın. Düzenli aralıklarla aleo vera kullanıldığında saçların parlak ve sağlıklı bir şekilde uzadığı görülür. 17. Keten tohumu yağı Saçların hızlı uzamasına katkı sağlar. Saç diplerini besler ve saça sağlıklı, dolgun bir görünüm verir. Haftada bir kez saç diplerine uygulandığında hızlıca saçlarını uzatmak isteyenlere yardımcı olur. 18. Papatya Saç derisinde enfeksiyon oluşmasını önler, saçı koruyarak yıpranmasını önler. Saç derisine nem verir. Böylece kepek, deride kaşıntı gibi rahatsızlıkların önüne geçilmiş olur. Papatya yağı saç derisine masaj yapılarak haftada bir kez uygulanabilir. 19. Hindistan cevizi yağı Protein yönünden oldukça zengindir. Pek çok şampuan ve saç kreminin içinde bulunur. Saça nem verir, kırılmış ve yıpranmış saçları onarır. Her banyo yapıldığında saça uygulanıp 15 dakika bekletilmesi oldukça yararlıdır.

Saç Uzatan Maske Tarifleri Sağlıklı bir bünyeye sahip bir kişinin saçı ayda ortalama 1 cm uzarken en fazla uzayabileceği miktar 3 cm kadardır. Kısa saçlarından memnun olmayan kişiler elinin altındaki ucuz malzemelerle maskeler hazırlayarak evde saç uzatma yöntemleri deneyebilirler. Hızlı saç uzatma maskeleri elde etmek için saçı besleyen protein yönünden zengin doğal malzemelerin kullanılması uygundur. 1. Soğan püresi maskesi Kokusu keskin ancak etkili bir saç uzatma maskesidir. Soğan içindeki sülfür sayesinde saçı güçlendirip uzatan kolajen üretimini artırır. Maske için saç yoğunluğunuza göre en az 2 en fazla 4 tane soğan kullanabilirsiniz. Önce soğanları rendeleyin ve suyunun çıkması sağlayın. Saç derinize masaj yaparak soğan suyunu sürün ve 1 saat boyunca bu şekilde bekleyin. Ardından saçlarınızı yıkayıp temizleyin. Rendeleyerek soğan suyu elde edilebileceği gibi soğan ile farklı bir maske daha yapılabilir. Bunun için 4 tane soğanı birkaç parçaya bölüp 1 litrelik kaynamış suya ekleyin. Soğanları 10 dakika boyunca kaynatın. Karışımın soğumasını bekleyin. İçindeki soğanları süzün ve kalan suyla saçlarınızı yıkayın. Soğan suyu saçınızda bir saat bekledikten sonra saçınızı yıkayın.

2. Patates suyu maskesi Patatesin bünyesinde A, B ve C vitaminleri oldukça fazla miktarda bulunur. Bu açıdan patates saçların daha parlak ve güçlü bir yapıya kavuşması için kullanılabilecek etkili bir besindir. Patates ile hazırlanan bal ve yumurta sarısı ise saça kaybettiği nemi kazandırır. Saçın kırılıp yıpranmasını, kurumasını önler. Bu maskeyi hazırlamak için 3 adet patates, 1 yumurtanın sarısı ve 1 yemek kaşığı kadar bal yeterlidir. Öncelikle patatesleri rendeleyip suyunu çıkarın. Elde edilen suya yumurta sarısı ve bal ekleyip karıştırın. Bu karışımı masaj yaparak saç derinize uygulayın ve 1 saat saçınızda bekletin. Ardından şampuanla saçınızı yıkayabilirsiniz. 3. Yumurta maskesi Saçın yapı taşı keratin adlı proteindir. Doğal olarak daha sağlıklı saçlara sahip olmak için proteinle saçın beslenmesi gerekir. Yumurta ise başlı başına bir protein kaynağıdır. Yumurta ile hazırlanan maske sayesinde saçlar güçlenir, hacmi artar, daha gür bir görünüme kavuşarak kolayca uzar. Yumurta maskesini hazırlamak için 1 yumurtanın beyazı, 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağına ihtiyaç duyulur. Tüm malzemeleri çırpın ve ardından saç derinize uygulayın. Saçta 15-20 dakika maskeyi bekletip şampuanla yıkamak yeterlidir.