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Hızlı şarj konusunda bu telefon sizleri üzebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un uzun bir süredir Galaxy S20 FE modeli üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Geçtiğimiz yıl Galaxy S10 Lite ile karşımıza çıkan ve büyük beğeni toplayan Samsung, aynı stratejiyi bu yılda da devam ettirecek.

Hızlı şarj konusunda bu telefon sizleri üzebilir

Uygun fiyatlı amiral gemisini yakından modeli tanıtacak olan Samsung’un, hızlı şarj konusunda maalesef ki S10 Lite’taki gibi bonkör davranmayacağı ortaya çıktı.

Bugün sızdırılan bilgilere göre; S20 FE‘de 15W hızlı şarj desteği yer alacak. Orta segment telefonlarda yer alan bu hızlı şarjın 700 dolarlık telefonda yer alması oldukça düşündürücü. Samsung muhtemelen fiyatı uygun tutmak adına böyle bir hamle yapacak. Çünkü bu telefon resmen bir amiral gemisi modeli.

Telefonda; 6.2 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme oranlı dinamik AMOLED ekran yer alacak. Kalbinde Exynos 990 yonga seti 8 GB RAM‘i barındıracak olan telefon, 128 GB dahili depolama birimi kullanacak.

Kamera konusunda ise biraz kırpılmalar yapılacak. Telefonun arka tarafında 12 Megapiksel geniş açılı lens + 8 Megapiksel telefoto lens + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera kurulumu yer alacak. Ön tarafta ise 10 Megapiksellik nokta çentikli kamera yer alacak.

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