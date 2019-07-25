Hızlı zayıflama çabası anneye de bebeğe de zararlı

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Köşeli Şahin bebeklerin özellikle ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, buna karşın hızlı zayıflama çabasıyla uygulanan diyetlerin anne kadar bebeğini de olumsuz etkileyebildiğini vurguluyor. Özellikle emziren annelerin doğum öncesi formlarına dönmek için hızlı kilo verme çabasına girmemeleri gerektiğini vurgulayan Dr. Elif Köşeli Şahin, 5 önemli yaz önerisi ve uyarısında bulundu.

SIVI ALIMINI ARTIRIN

Yaz aylarında emziren her annenin günde 3-3,5 litre su içmesi şart. Bu hem annenin sağlığı hem de anne sütünü artırmak açısından çok önemli. Bunun yanında özellikle her emzirmeden sonra su, süt, şekersiz limonata, ayran gibi bir bardak sıvı tüketmeye özen gösterin.

HER GÜN SEBZE TÜKETİN

Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle öne çıkan yeşil yapraklı sebzeler hem annenin vücudunu destekliyor, süt üretimini artırıyor hem de emzirme yoluyla bebeğin bağışıklığını güçlendiriyor. Ayrıca diyet dostu olan bu besinler sağlıklı zayıflamaya da katkı sağlıyor.