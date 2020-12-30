Hızlı zayıflama ( Slim-Fast) diyeti nasıl uygulanır, zararlı mıdır?

Hızlı zayıflamak kilo problemi yaşayan herkesin hayalidir. Peki hızlı zayıflama diyeti nasıl yapılır? Takibi ve uygulanışı oldukça kolay olan slim-fast diyeti son dönemde en çok konuşulan yöntemler arasında. Kilo kaybı ve diyabet ile ilgili konularda başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tüm detayları sizler için yazımızda derledik.
Tüm diyet türleri gibi kişinin kilo kaybını hedefleyen slim fast diyeti, ideal kiloya ulaştıktan sonra bu ağırlığı korumayı da hedefler. Tip olarak düşük kalorili bir diyettir. Hızlı zayıflama diyetine benzer olan diğer diyetler ise Medifast, Jenny Craig, Nutrisistem Diyetleridir. Diyetin genel iddiası haftada bir kilo vermek üzerinedir. Teorisi ise, kilo kaybetmek kalorileri ve porsiyon boyutlarını kısıtlamaya başladıktan sonra gerçekleşir ve kolaylaşır.
Hızlı zayıflama için ne yapılmalı sorusunun cevabı olan slim fast diyetinde günlük 1.200 kalori alınmalıdır. Bu 1.200 kalori, üç atıştırmalık (yarım muz, armut, elma, bar gibi), iki slim fast yemek ikamesinden ve 500 kalorilik kendinizin hazırladığı yemeklerden oluşur. 8-10 haftada yaklaşık 9-10 kilo vermenizi sağlayan ideal bir diyettir. Fakat çoğunlukla kişiler 8-10 haftanın ardından diyeti devam ettirmekte zorlanmaktadır. Aynı zamanda düzenli olarak diyet yaparak kilo kaybetmek sağlık açısından da zararlı olabilmektedir. Slim fast diyet dahil tüm diyet programları öncelikli olarak bir diyetisyene danışılarak yapılmalıdır.
Araştırmalar sonucunda slim fast diyetinin diğer diyetlere nazaran kilo vermek için oldukça etkili bir yol olduğunu belirlenmiştir. Uzun dönemler boyunca yapılan çalışmalarda umut veren tarzda sonuçlara ulaşılmıştır. Dört yıl boyunca yapılan ve 2000 yılında obezite araştırmaları dergisinde yayımlanan bir çalışmada 100 fazla kilolu ve obez kişiler iki gruba ayrılarak hızlı zayıflama diyeti yapılmıştır. İlk grup günlük 1.200 ila 1.500 kalori arasında normal besinler tüketirken, ikinci grıp slim fast diyetini uygular ve diyet programında yer alan besinleri tüketir. 4 yıl sonunda ilk grup toplam 3.3 oranında kilo kaybı yaşarken slim fast diyetini uygulayan grup 8.5 oranında kilo kaybı yaşamıştır. Bedeninizi beğenmemek ya da farklı bir neden dışında ilerleyen yaşlarda fazla kilolardan kurtulmak, %5 ila 10 arasında kilo vermek birçok farklı hastalığa yakalanmanızı önler.
Slim fast diyetinin, insülin ve kan şekeri düzeyinde direkt olarak önemli etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Kilo vermek ise başlı başına diyabetten koruyan ve oluşmasını önleyen bir etkendir. 2007 yılında yayımlanan ve çalışmada öğün yerine geçen besinler tüketen kişilerin glukoz düşürücü ilaç kullanma oranı yaklaşık %86.5’den %78.6’ya düşmüştür. Bu ciddi bir düşüş sağlarken diyabet desteği alan kişilerde ise %86.5’den %88.7’ye yükselmiştir.
Hızlı Zayıflama (Slim Fast) diyeti herkes için uygun değildir. Bu nedenle doktor muayenesi dışında uygulamak kişinin sağlığına zarar verebilir. Diğer diyetlerde olduğu gibi hızlı zayıflama çayı, diyeti ve menüleri 18 yaşında üzerindeki kişiler için hazırlanmıştır. Eğer 18 yaşın altında bir birey kilo vermek için diyet uygulamak istiyorsa kesinlikle bir uzman doktora danışılmalıdır. Özellikle büyüme çağındaki çocuklar için kilo kaybına yönelik tüm diyetler son derece zararlıdır. Hamile ve emziren kadınlarda yeterli beslenme oldukça önemlidir. Bu nedenle düşük kalorili ve zayıflamaya yönelik diyetler bu kişiler tarafından da uygulanmamalıdır.
Hızlı zayıflama diyetinde yemek menülerinin dışında aynı zamanda uygulamanız gereken hızlı zayıflama hareketleri vardır. Diyet boyunca günde sadece bir defa ev yemeği tüketme izniniz vardır. Günün geri kalan kısmında slim fast diyetinde yer alan ürünleri yemek zorundasınız. Dolayısıyla slim fast diyetinde yer alan yiyecekler damak zevkinize uygun değilse uygulamanız ve takip etmeniz zor olacaktır. Diğer diyetlerden farklı olarak ise slim fast diyetinde alkol kullanımı yasak değildir. Diyet boyunca arada bir alkol tüketebilirsiniz.
Kahvaltı; Vanilya Shake
Ara atıştırmalık; ½ muz
Öğle yemeği; bar
Ara atıştırmalık; 1 elma
Akşam yemeği; Asya usulü sığır etli salata
Ara atıştırmalık; bar
Örnek menülerde genellikle kadınlar için 21-25 yaş aralığında önerilen günlük kalori değeri; 2.000 kalori iken 26-50 yaş aralığı için ise 1.800 kalori, 51+ yaş için 1.600 kaloridir. Erkekler için ise 21-40 yaş aralığına günlük 2.400 kalori, 41-60 yaş aralığına 2.200 kalori, 61+ için 2.000 kaloridir. Toplamda alınması gereken yağ oranı ise %20 ila %35 arasındadır. Alınan toplam yağ oranın %10’undan azı doymuş olabilirken diyet boyunca trans yağ tüketilmemelidir.
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