Hızlı zayıflama ( Slim-Fast) diyeti nasıl uygulanır, zararlı mıdır?

Hızlı zayıflamak kilo problemi yaşayan herkesin hayalidir. Peki hızlı zayıflama diyeti nasıl yapılır? Takibi ve uygulanışı oldukça kolay olan slim-fast diyeti son dönemde en çok konuşulan yöntemler arasında. Kilo kaybı ve diyabet ile ilgili konularda başarısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tüm detayları sizler için yazımızda derledik.

Hızlı Zayıflama (Slim - Fast) Diyeti Ne Amaçlar?

Tüm diyet türleri gibi kişinin kilo kaybını hedefleyen slim fast diyeti, ideal kiloya ulaştıktan sonra bu ağırlığı korumayı da hedefler. Tip olarak düşük kalorili bir diyettir. Hızlı zayıflama diyetine benzer olan diğer diyetler ise Medifast, Jenny Craig, Nutrisistem Diyetleridir. Diyetin genel iddiası haftada bir kilo vermek üzerinedir. Teorisi ise, kilo kaybetmek kalorileri ve porsiyon boyutlarını kısıtlamaya başladıktan sonra gerçekleşir ve kolaylaşır.

Hızlı Zayıflama (Slim - Fast) Diyeti Nasıl Çalışır?

Hızlı zayıflama için ne yapılmalı sorusunun cevabı olan slim fast diyetinde günlük 1.200 kalori alınmalıdır. Bu 1.200 kalori, üç atıştırmalık (yarım muz, armut, elma, bar gibi), iki slim fast yemek ikamesinden ve 500 kalorilik kendinizin hazırladığı yemeklerden oluşur. 8-10 haftada yaklaşık 9-10 kilo vermenizi sağlayan ideal bir diyettir. Fakat çoğunlukla kişiler 8-10 haftanın ardından diyeti devam ettirmekte zorlanmaktadır. Aynı zamanda düzenli olarak diyet yaparak kilo kaybetmek sağlık açısından da zararlı olabilmektedir. Slim fast diyet dahil tüm diyet programları öncelikli olarak bir diyetisyene danışılarak yapılmalıdır.