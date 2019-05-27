İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amaçlarının hem memlekete hem de insanlığa hizmet etmek olduğunu belirterek, "Ulvi bir amacın etrafında kenetlenmiş vaziyette hizmet çıtasını yukarı taşımanın peşindeyiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının İstanbul'daki personeli ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Fatih'teki Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleştirilen iftar programında açıklamalarda bulunan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan-ı Şerif'in rahmet ve bereket ikliminin her yönden estiği bir ay olduğunu belirterek, "Bugünkü iftarımız bir kurum iftarından öte aile iftarı. İstanbul'da hem ülkemizin spor camiasına hem de gençlerimize hizmetle mükellef bir kurumun temsilcisi olan sizlerle ve değerli ailelerle bir araya gelmekten dolayı mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının memlekete ve insanlığa hizmet etmek olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bir ailenin fertleriyiz. Mekanlarımız ve mevkilerimiz farklı da olsa amacımız aynı. Ulvi bir amacın etrafında kenetlenmiş vaziyette hizmet çıtasını yukarı taşımanın peşindeyiz. Gayretinizle ve emeğinizle kutlu yolda verdiğiniz hizmetlerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle birlikte omuz omuza yürüyerek, birlikte gayret göstereceğiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın." değerlendirmesinde bulundu.