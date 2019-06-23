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Hizmet-İş Afyon İl Başkanlığından ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 12:33 | Son Güncelleme

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Afyonkarahisar İl Başkanlığı üyeleri, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto için düzenlenen yürüyüşe destek için Ankara’ya gitti.Hizmet-İş Sendikası tarafından başlatılan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin birçok yerinden destek gelirken, bir destek de Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar İl Başkanlığından geldi.

Hizmet-İş Afyon İl Başkanlığından ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne destek

Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Afyonkarahisar İl Başkanlığı üyeleri, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto için düzenlenen yürüyüşe destek için Ankara’ya gitti.
Hizmet-İş Sendikası tarafından başlatılan ‘Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne Türkiye’nin birçok yerinden destek gelirken, bir destek de Hizmet-İş Sendikası Afyonkarahisar İl Başkanlığından geldi. Ankara’ya giden Hizmet-İş Afyonkarahisar İl Başkanlığı üyeleri, yürüyüşün 12’inci gününde TCDD 2’inci Bölge Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe katılarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezine kadar yürüdü. Afyonkarahisar’a dönüşleri sonrası açıklamalarda bulunan Hizmet-İş İl Başkanı İbrahim Gürbüz, Afyonkarahisar’dan Ankara’ya destek için gittiklerini söyledi. Yürüyüşün bitiş noktası CHP Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına da katıldıklarını belirten Gürbüz, “Emeklerimiz karşılıksız kalmayacak, baskılar bizi sindiremeyecek. Biz orada ezilenler adına sesimizin çıktığı kadar haykırdık. Sendikal özgürlüğümüz hiçbir zaman kısıtlanamaz. Söz namustur, biz sendika üyeleri olarak sözlerini tutmayan CHP İl Başkanlığını ve yönetimine haykırıyoruz. Verdiğiniz sözleri yerine getirin” dedi.

Hizmet-İş Afyon İl Başkanlığından ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne destek

Hizmet-İş Afyon İl Başkanlığından ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne destek

Hizmet-İş Afyon İl Başkanlığından ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’ne destek

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