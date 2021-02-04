HMD Global Nokia 3650 efsanesini diriltebilir!

Nokia'nın bir döneme damga vuran, unutulmaz modelleri var. Ancak pek çok kişiye ''sizce en unutulmaz Nokia modeli hangisi?'' diye sorsak herhalde çoğu kişi Nokia 3310 yanıtını verir. Zira Nokia 3310 üretiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen sosyal medyada sürekli adı geçen bir model. Üstelik Nokia, fazla değil, bundan birkaç yıl önce bu popülerliği gördü ve Nokia 3310 efsanesini geri döndürdü. Şirket 3310 ile sınırlı kalmadı ve birçok Nokia modelini daha diriltti. Böylece Nokia geçmişe saygı niteliğinde, geçmişle bugünü harmanlayan yeni modeller çıkardı. Görünüşe bakılırsa Nokia bir modeli daha diriltmeye hazır. Bu model, iddialara göre Nokia 3650'den başkası değil.

''NOKİA 3650 YENİDEN DOĞUYOR''

Yeni bir raporun iddiasına göre, HMD Global Nokia 3650 için kollarını sıvadı. Yazılanlara bakılırsa Nokia 3650, HMD Global çatısında ikinci kez üretilecek ve Nokia'nın dirilteceği yeni efsane modeli olacak. İkinci kez üretilen Nokia 3650, bu yıl içerisinde karşımıza çıkacak. En azından söylenen bu.

ESKİ NOKİA 3650 NELER SUNUYORDU?

Nokia 3650 tasarımıyla oldukça farklı bir telefondu. Yuvarlak tasarıma sahip tuş takımı ile farklılaşan telefon, 2.1 inçlik 176x208 piksel çözünürlüğe sahip bir ekrana sahipti. Nokia 3650, arka kısmında VGA kamera da taşıyordu. Yeni Nokia 3650'nin nasıl özellikler sunacağı ise henüz bilinmiyor. Fakat KaiOS işletim sistemine sahip bir cep telefonu ile karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek.

