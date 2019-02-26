Hocalı Katliamı 27’nci yılında İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde anıldı

Törende konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın Kafkasya’da Türk dünyasının göz bebeği bir ülke olduğunun altını çizerek, “Hocalı’da yapılan soykırım, Kıbrıs’taki Türklerin de yüreğini dağlamıştır. Çünkü Kıbrıs’ta da Rumlar, Yunanlılar ve Helenistler tarafından da bir soykırım yapıldı. Ama biz yılmadık, Türk ordusu adaya geldi ve Kıbrıs yeniden özgürlüğe kavuştu. Rumlar Türk ordusunun adaya hiç gelemeyeceğini sanıyorlardı. 20 Temmuz 1974’te şafak vaktinde kahraman Türk ordusu Kıbrıs’a geldi. 20 Temmuz’da doğan o güneş hala devam ediyor” dedi.

26 Şubat 1992’de meydana gelen ve 600’ün üzerinde sivilin ölümüyle sonuçlanan Hocalı katliamı için İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde anma töreni düzenlendi. Törene, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Makedonya’dan Milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Günümüzde Türk ordusunun KKTC’den çekilmesi yönünde taleplerin olduğuna değinen Zorlu Töre, “Türk ordusu Kıbrıs’tan çekilsin, adaya barış gelsin diye oyunlar oynanıyor. Onun için biz diyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok yaşasın, anavatan Türkiye çok yaşasın, Azerbaycan çok yaşasın, birbirlerini daima sevsinler” diye konuştu.

“HOCALI KATLİAMI TÜM TÜRK DÜNYASINI ÜZDÜ”

Törende konuşan Kuzey Makedonya Milletvekili Enes İbrahim de mesafe olarak uzaklıkların bir anlam taşımadığını vurgulayarak, Hocalı katliamının gerek Makedonya’da, gerekse diğer Türk coğrafyalarında büyük üzüntü kaynağı olduğunu belirtti.

Enes İbrahim, “Belki Makedonya Azerbaycan’dan, Türkiye’den uzakta olabilir ama gönüllerimiz, fikrimiz, hüznümüz ve sevincimiz de birdir. 10 milyon metrekarelik bir coğrafyada yaşayan 300 milyondan fazla Türk milleti artık birlik ve beraberlik içinde özellikle milli konularda milli mutabakat sağlanması gerekmektedir. 1992’de Hocalı’da yapılan soykırım vicdanları üzmüştür. Gerek kuzey Makedonya’da yaşayan Türklerin gerek doğu Türkistan’da yaşayan Uygur kardeşlerimizin gerekse batı Trakya’da Kosova’da balkanlarda diğer coğrafyalarda yaşayan Türkleri, nerede bir Türk varsa hepsini üzmüştür" ifadelerini kullandı.